ranbir kapoor alia bhatt new bunglow video goes viral, see big balcony hanging garden रणबीर कपूर-आलिया भट्ट के नए घर का वीडियो वायरल, बड़ी बालकनी, हैंगिंग गार्डन से सजाया आशियाना, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranbir kapoor alia bhatt new bunglow video goes viral, see big balcony hanging garden

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट के नए घर का वीडियो वायरल, बड़ी बालकनी, हैंगिंग गार्डन से सजाया आशियाना

बॉलीवुड स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का 250 करोड़ का आशियाना बनकर तैयार है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने घर के आउटलुक का वीडियो शेयर किया है। कुछ ऐसा दिखता है ये घर।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 01:55 PM
share Share
Follow Us on
रणबीर कपूर-आलिया भट्ट के नए घर का वीडियो वायरल, बड़ी बालकनी, हैंगिंग गार्डन से सजाया आशियाना

बॉलीवुड स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का आलीशान घर बनकर तैयार हो चुका है। स्टार कपल ने शादी से पहले इस प्लॉट को खरीदा था और तभी से इसपर काम चल रहा था। अब ये चार मंजिला घर रहने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर स्टार कपल के इस नए आशियाने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस घर बाहरी खूबसूरती को देखा जा सकता है। 250 करोड़ में बने इस घर को कांच की खिड़कियों के साथ हैंगिंग गार्डन देखा जा सकता है।

ऐसा है रणबीर-आलिया का घर

एक सोशल मीडिया यूजर ने रणबीर और आलिया के घर का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में घर घर के आउटलुक को देखा जा सकता है। इस डबल डुप्लेक्स घर के हर फ्लोर पर हैंगिंग गार्डन है, बड़ी बालकनी हैं, हर फ्लोर पर बड़े कांच के दरवाजे और खिड़कियां हैं। इस घर को मॉडर्न डिजाइन और सुंदर इंटीरियर से सजाया गया है। पिछले कुछ समय में आलिया, रणबीर अपनी बेटी राहा के साथ अक्सर प्रॉपर्टी पर विजिट करते देखे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कपल आने वाले कुछ महीनों में यहां शिफ्ट हो सकते हैं।

दिवाली अपर हो सकते हैं शिफ्ट

बता दें, ये प्रॉपर्टी पहले राज कपूर और और कृष्णा राज कपूर के नाम थी। बाद में ऋषि और नीतू कपूर इसके मालिक थे। अब ये करोड़ों का घर रणबीर और आलिया का आशियाना होने वाला है। दोनों जल्द इस घर शिफ्ट होने जा रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक पूरा परिवार इस नए घर में दिवाली सेलिब्रेट करने वाला है। शुभ दिन के साथ इस घर का शुभारम्भ किया जाएगा।

Ranbir Kapoor Alia Bhatt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।