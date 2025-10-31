लव एंड वॉर का टॉक्सिक से अब नहीं होगा क्लैश, आलिया की फिल्म की रिलीज हुई पोस्टपोन

संक्षेप: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म लव एंड वॉर अपने शेड्यूल से पीछे चल रही है। इसी वजह से फिल्म की रिलीज को भी पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है। अब ये फिल्म यश की टॉक्सिक से क्लैश नहीं होगी।

साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर पहले ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी। उसी वक्त पर यश की टॉक्सिक भी रिलीज होने ही है। हालांकि, अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई है। फिल्म की शूटिंग अपने शेड्यूल से पीछे चल रही है।

लव एंड वॉर की रिलीज में होगी देरी बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लव एंड वार अपने शेड्यूल से काफी पीछे तल रही है और अगले साल जून तक रिलीज हो सकती है। मीडिया पोर्टल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया, ‘यह एक आशीर्वाद की तरह है क्योंकि दो पैन इंडिया फिल्मों के साथ रिलीज होने का कोई मतलब नहीं है। लव एंड वॉर अपने शूटिंग शेड्यूल से काफी पीछे चल रही है, और अब 2026 के दूसरे हाफ में रिलीज होगी। अभी 75 दिनों का शूट बाकी है, और संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल से कहा कि 2026 की गर्मियों तक उन्हें बल्क में डेट्स दे दें ताकि फिल्म की शूटिंग पूरी की जा सके।’

शेड्यूल से पीछे चल रही शूटिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म अपने शेड्यूल से 40 दिन पीछे चल रही है और अब फिल्म जल्दी से जल्दी अगली साल जून में ही रिलीज हो पाएगी। रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैसला लेंगे और जल्द ही फिल्म के देरी से रिलीज होने का ऐलान भी करेंगे।