रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर 2027 में नहीं, इसी साल होगी रिलीज

संक्षेप:

रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर 2027 में नहीं, बल्कि इसी साल दस्तक देने वाली है। सूत्र के मुताबिक डायरेक्टर ने हाल में एक गाना शूट किया है जरूरी हिस्से की शूटिंग हो चुकी है।

Jan 20, 2026 08:26 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
संजय लीला भंसाली अपने शानदार काम के लिए जाने जाते हैं। पिछली फिल्मों में उनकी मेहनत और बारीकियों को ऑडियंस ने नोटिस किया था। अब डायरेक्टर विकी कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव एंड वॉर शूट कर रहे हैं। हाल में खबर सामने आई थी कि ये फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। इसके पीछे की वजह फिल्म के बड़े और जरूरी हिस्सों की शूटिंग बताई गई थी। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में इस खबर को अफवाह बता दिया गया है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म लव एंड वॉर इसी साल दस्तक देने वाली है।

2026 में ही रिलीज होगी लव एंड वॉर

दरअसल, सोमवार को पिंकविला ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लव एंड वॉर अगले साल 2027 में रिलीज होगी। क्योंकि डायरेक्टर को एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट करना है जिसमें एरियल की मदद ली जाएगी। इसके अलावा कुछ जरूरी सीन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि फिल्म की शूटिंग जून तक तक खत्म होगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। डायरेक्टर को प्रोडक्शन के काम में ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्र ने बताया है कि फिल्म लव एंड वॉर ट्रैक पर है और इसी साल रिलीज हो रही है।

love and war ranbir alia and vicky

गाने की शूटिंग हुई पूरी

HT ने अपने सूत्र की तरफ से कन्फर्म करते हुए बताया है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म इसी साल 2026 में रिलीज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग सही तरीके से चल रही है। जरूरी सीन पहले ही शूट हो चुके हैं। संजय लीला भंसाली ने हाल में एक गाने की शूटिंग पूरी की है। अब ऑडियंस को बस रिलीज डेट के अनाउंस होने का इंतजार है।

लव एंड वॉर की रिलीज डेट

रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर, आलिया और विकी की फिल्म एक वॉर ड्रामा पर बेस्ड लव ट्रायंगल है। फिल्म की कहानी राज कपूर की फिल्म संगम से इंस्पायर्ड मानी गई है। पहले ये फिल्म 19 मार्च ईद के मौके पर दस्तक देने वाली थी। अब नई रिलीज डेट का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
