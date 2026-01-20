रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर 2027 में नहीं, इसी साल होगी रिलीज

संक्षेप: रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वॉर 2027 में नहीं, बल्कि इसी साल दस्तक देने वाली है। सूत्र के मुताबिक डायरेक्टर ने हाल में एक गाना शूट किया है जरूरी हिस्से की शूटिंग हो चुकी है।

संजय लीला भंसाली अपने शानदार काम के लिए जाने जाते हैं। पिछली फिल्मों में उनकी मेहनत और बारीकियों को ऑडियंस ने नोटिस किया था। अब डायरेक्टर विकी कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव एंड वॉर शूट कर रहे हैं। हाल में खबर सामने आई थी कि ये फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। इसके पीछे की वजह फिल्म के बड़े और जरूरी हिस्सों की शूटिंग बताई गई थी। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में इस खबर को अफवाह बता दिया गया है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म लव एंड वॉर इसी साल दस्तक देने वाली है।

2026 में ही रिलीज होगी लव एंड वॉर दरअसल, सोमवार को पिंकविला ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लव एंड वॉर अगले साल 2027 में रिलीज होगी। क्योंकि डायरेक्टर को एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शूट करना है जिसमें एरियल की मदद ली जाएगी। इसके अलावा कुछ जरूरी सीन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि फिल्म की शूटिंग जून तक तक खत्म होगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। डायरेक्टर को प्रोडक्शन के काम में ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्र ने बताया है कि फिल्म लव एंड वॉर ट्रैक पर है और इसी साल रिलीज हो रही है।

गाने की शूटिंग हुई पूरी HT ने अपने सूत्र की तरफ से कन्फर्म करते हुए बताया है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म इसी साल 2026 में रिलीज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग सही तरीके से चल रही है। जरूरी सीन पहले ही शूट हो चुके हैं। संजय लीला भंसाली ने हाल में एक गाने की शूटिंग पूरी की है। अब ऑडियंस को बस रिलीज डेट के अनाउंस होने का इंतजार है।



लव एंड वॉर की रिलीज डेट