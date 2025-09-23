रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के 250 करोड़ के बंगले में क्या मां नीतू भी रहेंगी? बेटी ने कहा- उनका तो...
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर में किसे क्या मिलेगा, इसको लेकर जानकारी मिली है। बता दें कि दोनों के घर की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 करोड़ है और यह काफी लग्जरी होगा।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया बंगला बन रहा है जो काफी समय से चर्चा में है। वैसे तो बंगला पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बस छोटे-मोटे काम बचे हैं और वो पूरा होते ही रणबीर और आलिया वहां परिवार के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों एक्टर्स कई बार घर को देखने के लिए जाते रहते हैं और कुछ दिनों पहले उनके घर का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था।
रिद्धिमा के लिए है कमरा
अब रणबीर की बहन और आलिया की ननद रिद्धिमा ने बताया कि क्या उनके लिए उस घर में कोई कमरा है तो जानें उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा रिद्धिमा ने बताया कि नीतू कपूर के स्पेस के बारे में भी जानकारी दी।
दरअसल, फराह खान, रिद्धिमा के दिल्ली वाले घर में गई थीं और उस दौरान फराह ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बंगला में उनका स्पेस मिलेगा तो इस पर रिद्धिमा ने कहा हां मेरा वहां अपना रूम है।
नीतू कपूर का पूरा फ्लोर
इसके बाद रिद्धिमा आगे कहती हैं, मम्मी(नीतू कपूर) का तो पूरा फ्लोर है जिसमें वह रहेंगी। इसके बाद एक रूम मेरा और भरत का है और एक रूम मेरी बेटी समायरा के लिए है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले जब रणबीर और आलिया के घर का वीडियो वायरल हुआ था तब आलिया काफी गुस्सा हो गई थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में स्पेस लिमिटिड है। कभी-कभी आपकी खिड़की से व्यू जो दिखता है वो है दूसरे का घर। लेकिन एक चीज का हक जो किसी को नहीं है वो है किसी के प्राइवेट स्पेस को रिकॉर्ड करना और उसे शेयर करना।
