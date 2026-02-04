रणबीर कपूर को एनिमल किरदार लगा था डरावना, बताया क्यों फिर फिल्म को कहा हां
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल आपने देखी होगी। रणबीर ने अब ये माना है कि फिल्म में उनका किरदार काफी डरावना था, लेकिन इसकी वजह भी बताई कि क्यों फिल्म को हां कहा।
एनिमल, रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। फिल्म में रणबीर के किरदार को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन उसे उतना पसंद भी किया गया। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की। अब फिल्म का जापान को 13 फरवरी में प्रीमियर भी है। इससे पहले रणबीर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक्टर ने बताया कि कैसे रणविजय का डरावना किरदार होने के बावजूद उन्होंने इसे हां क्यों कहा।
क्यों इस किरदार को हां कहा
रणबीर ने कहा कि जब मैंने संदीप से नरेशन सुना मुझे ये किरदार काफी डरावना लगा। इसके बाद रणबीर किरदार के इमोशन से जुड़े और फिर हां कहा क्योंकि उन्हें संदीप में कॉन्फिडेंस दिखा। रणबीर के मुताबिक लोग एनिमल की फैमिली स्टोरी से जुड़े हैं और यही उन्हें बतौर एक्टर एक्साइटिंग लगा।
कौनसा था रणबीर के लिए मुश्किल सीक्वेंस
एनिमल, रणबीर के लिए काफी चैलेंजिंग थी और जब उनसे सबसे मुश्किल सीक्वेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्लाइमेक्स सीक्वेंस जिसमें उन्हें और बॉबी देओल को ठंड के मौसम में शर्टलेस होना पड़ा था।
रणबीर ने कहा, ‘मैंने एक्शन सीक्वेंस पूरा एंजॉय किया है क्योंकि वो ओरिजनल थे। इसके काफी यादगार फाइट सीक्वेंस थे।’
एनिमल की बात करें तो उसमें रणबीर के अलावा बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी थे। एनिमल साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।
एनिमल का दूसरा पार्ट
अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा एनिमल पार्क जिसकी रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यह खबर है कि अगले साल मिड में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म में रणबीर का डबल रोल होगा।
रणबीर की बाकी फिल्में
इसके अलावा रणबीर, रामायण पार्ट 1 में नजर आएंगे जो इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे। वहीं आलिया भट्ट, विकी कौशल के साथ उनकी फिल्म लव एंड वॉर भी आएगी जिसे संजय लीला भंसाली बनाएंगे।
