रणबीर ने तू झूठी मैं मक्कार के एक सीन के लिए दिए थे 52 रीटेक्स, बोनी कपूर बोले- उनका सेट पर होना…

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उनके कई को-स्टार्स रणबीर के काम की तारीफ कर चुके हैं। अब बोनी कपूर ने रणबीर कपूर की तारीफ की है। बोनी कपूर ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में काम किया था। बोनी कपूर ने कहा कि रणबीर कपूर में बहुत धैर्य है। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक सीन के लिए रणबीर कपूर ने करीब 52 रीटेक्स दिए थे।

शिकायत नहीं करते हैं रणबीर कपूर

कोमल नाहटा के साथ खास बातचीत में बोनी कपूर ने कहा, “रणबीर कपूर वो एक्टर हैं जिन्हें मैंने सेट्स पर कभी चिड़चिड़ करते नहीं देखा है। हमने 16 घंटे लगातार शूटिंग की थी। हम गर्मियों में दिल्ली में शूट कर रहे थे। हमने शेड्यूल बदला था; दिन में शूट करने की बजाय, हम रात में शूट करते थे, 9 से सुबह 6 बजे तक। ताकि ठंडे मौसम में शूट कर लें। उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी शिकायत नहीं की थी।”

एक सीन के लिए दिए 52 रीटेक्स

बोनी कपूर ने आगे बताया, "मुझे याद है एक सीन के लिए उन्होंने 52 रीटेक्स दिए थे। अलग-अलग कारणों की वजह से रीटेक्स के बावजूद भी उन्होंने क्रू को पूरा सम्मान दिया था। यहां तक जब मैं 13 से 14 रीटेक्स दिए, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा गया था। वो मेरे पास आए और बोले- जब तक डायरेक्टर संतुष्ट नहीं होता है, आपको तब तक अपना सबकुछ देना होगा। और उनका धैर्य...सेट पर उनका होना बहुत अच्छा था।"