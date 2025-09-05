Ranbir Kapoor 52 Retakes Tu Jhooti Main Makkar Recalls Boney Kapoor says he gave full respect to the crew रणबीर ने तू झूठी मैं मक्कार के एक सीन के लिए दिए थे 52 रीटेक्स, बोनी कपूर बोले- उनका सेट पर होना…, Bollywood Hindi News - Hindustan
रणबीर ने तू झूठी मैं मक्कार के एक सीन के लिए दिए थे 52 रीटेक्स, बोनी कपूर बोले- उनका सेट पर होना…

तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर के पिता का रोल निभाने वाले बोनी कपूर ने एक्टर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर में बहुत धैर्य है। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक सीन के लिए उन्होंने 52 रीटेक्स दिए थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:04 PM
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उनके कई को-स्टार्स रणबीर के काम की तारीफ कर चुके हैं। अब बोनी कपूर ने रणबीर कपूर की तारीफ की है। बोनी कपूर ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में काम किया था। बोनी कपूर ने कहा कि रणबीर कपूर में बहुत धैर्य है। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक सीन के लिए रणबीर कपूर ने करीब 52 रीटेक्स दिए थे।

शिकायत नहीं करते हैं रणबीर कपूर

कोमल नाहटा के साथ खास बातचीत में बोनी कपूर ने कहा, “रणबीर कपूर वो एक्टर हैं जिन्हें मैंने सेट्स पर कभी चिड़चिड़ करते नहीं देखा है। हमने 16 घंटे लगातार शूटिंग की थी। हम गर्मियों में दिल्ली में शूट कर रहे थे। हमने शेड्यूल बदला था; दिन में शूट करने की बजाय, हम रात में शूट करते थे, 9 से सुबह 6 बजे तक। ताकि ठंडे मौसम में शूट कर लें। उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी शिकायत नहीं की थी।”

एक सीन के लिए दिए 52 रीटेक्स

बोनी कपूर ने आगे बताया, "मुझे याद है एक सीन के लिए उन्होंने 52 रीटेक्स दिए थे। अलग-अलग कारणों की वजह से रीटेक्स के बावजूद भी उन्होंने क्रू को पूरा सम्मान दिया था। यहां तक जब मैं 13 से 14 रीटेक्स दिए, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा गया था। वो मेरे पास आए और बोले- जब तक डायरेक्टर संतुष्ट नहीं होता है, आपको तब तक अपना सबकुछ देना होगा। और उनका धैर्य...सेट पर उनका होना बहुत अच्छा था।"

तू झूठी मैं मक्कार की बात करें तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नजर आई थीं। फिल्म में स्टैंडअप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी भी नजर आए थे। बस्सी ने रणबीर कपूर के दोस्त की भूमिका निभाई थी।

