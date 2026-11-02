रणबीर कपूर ने अपने 19 साल के करियर में दीं ये 5 डिजास्टर-फ्लॉप फिल्में, अब 4000 करोड़ की फिल्म का बने हिस्सा

रणबीर कपूर ने अपने 19 साल के करियर में दीं ये 5 डिजास्टर-फ्लॉप फिल्में, अब 4000 करोड़ की फिल्म का बने हिस्सा
4000 करोड़ रुपये की फिल्म रामायण का हिस्सा बनने वाले एक्टर रणबीर कपूर ने दी हैं ये 5 डिजास्टर-फ्लॉप फिल्में। 19 साल के करियर में ये फिल्में रहीं सबसे बड़ी फ्लॉप जानिए-
रणबीर कपूर देश की सबसे महंगी फिल्म 'रामयाण' में राम का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश ने 4000 करोड़ का मोटा बजट खर्च किया है। एक्टर ने अपने 19 साल के लंबे करियर में कई शानदार फिल्में डिलीवर की हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रणबीर फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। रणबीर की 5 ऐसी फिल्में जिन्होंने ना सिर्फ प्रोड्यूसर का पैसा डुबोया बल्कि ऑडियंस को निराश भी किया।
सवारिया
संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सवारिया' से रणबीर ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। इस फिल्म में उनका टॉवल वाला सीन खूब वायरल हुआ था। लेकिन एक्टर अपनी पहली फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। IMDB के मुताबिक इस फिल्म पर मेकर्स ने 50 करोड़ रुपये खर्च किए थे। और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 40.02 करोड़ रुपये का हुआ था। नेट कमाई 23 करोड़ रुपये के आसपास थी। इस फिल्म को डिजास्टर माना गया।
बॉम्बे वेल्वेट
फिल्म बॉम्बे वेल्वेट के चर्चे खूब हुए थे। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनुष्का शर्मा, करण जौहर नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। IMDB के मुताबिक फिल्म को 120 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था। इस फिल्म में वर्ल्डवाइड ग्रॉस 43.8 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 24 करोड़ रुपये का किया था।
जग्गा जासूस
साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म जग्गा जासूस में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म को अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। उम्मीद थी कि ये फिल्म भी 'बर्फी' की तरह ऑडियंस को पसंद आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। IMDB के मुताबिक फिल्म पर 120 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वर्ल्डवाइड ग्रॉस 90 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। वहीं डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 54 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा रहा।
साल 2022 में रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजय दत्त और वाणी कपूर जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था। करण मल्होत्रा डायरेक्टर थे। लेक्किन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। IMDb के मुताबिक इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये था। वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 68 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा थी। वहीं भारत में नेट कमाई 46 करोड़ रुपये थी।
बेशर्म
साल 2013 आई फिल्म बेशर्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ उनके पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने भी काम किया था। हीरोइन थीं पल्लवी शारदा। फिल्म को अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट किया था। IMDb के मुताबिक इस फिल्म का बजट था 85 करोड़ रुपये। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 97.3 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमा पाई। देश में नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपये का हुआ था।
डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न Sacnilk,मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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