शोले में जया बच्चन को क्यों दिया था साइलंट रोल, रमेश सिप्पी ने बताई वजह

शोले में रमेश शिप्पी ने जब जया बच्चन को लिया तो पहले लोग बोल रहे थे कि रोल बर्बाद हो जाएगा। फिल्म के 50 साल पूरे होने के बाद रमेश सिप्पी ने बताया है कि जया बच्चन उस रोल के लिए फिट क्यों थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:16 AM
हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक शोले इस 15 अगस्त 50 साल पूरे कर चुकी है। अब फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि उन्होंने जया बच्चन को कास्ट किया तो लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जया जिस लेवल की एक्ट्रेस हैं उस हिसाब से रोल बेकार जाएगा। रमेश सिप्पी ने बताया कि साइलंट रोल में जया बच्चन को ही लेने की वजह क्या थी।

क्यों रोल के लिए फिट थीं जया

शोले में जया बच्चन का छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल था। वह ठाकुर की विधवा बहू राधा बनी थीं जो कि चुपचाप रहती है। जूम से बातजीत में रमेश सिप्पी ने बताया कि लोग उस रोल के बारे में क्या बोलते थे। वह बताते हैं, 'कई लोगों ने मुझसे पूछा, 'आप जया बच्चन के साथ काम क्यों कर रहे हैं? उनके जैसे एक्ट्रेस के लिए तो ये रोल बर्बाद हो जाएगा।' मैंने जवाब दिया, इसीलिए मैंने उन्हें चुना है। यह साइलंट रोल है। चुप्पी में भी वह अपनी भावनाएं जाहिर कर लेती हैं। आखिर में इस बात की संतुष्टि है कि 50 साल बाद भी हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। हर तरह से सारी मेहनत सफल हुई।'

जया-अमिताभ का सीन

रमेश सिप्पी ने जया और अमिताभ बच्चन के साथ में हुए सीन के बारे में बताया। बोले, 'मैं उस मैजिक आवर (सूर्यास्त के पहले का समय) में जो चाहता था वो भी क्रेजी था। यह 3-4 मिनट के लिए ही होता है। चेहरा खंबे के पीछे नहीं हो सकता था, इसे एकदम सही होना था। मिस्टर बच्चन के काउंटरशॉट्स ऐसे होने थे कि सीक्वेंस एकदम सही रहे। इसे करने में वक्त लगता है लेकिन आखिर में सही हो गया था।'

