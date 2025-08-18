Ramesh sippy tells why he casted Amitabh Bachchan in sholay while people were advice him not to take a flop actor अमिताभ बच्चन को फ्लॉप बताकर लोग भर रहे रमेश सिप्पी के कान, इसलिए लिया शोले में लेने का फैसला, Bollywood Hindi News - Hindustan
अमिताभ बच्चन को फ्लॉप बताकर लोग भर रहे रमेश सिप्पी के कान, इसलिए लिया शोले में लेने का फैसला

रमेश सिप्पी ने बताया कि अमिताभ बच्चन की फिल्में बैक टु बैक फ्लॉप हुई थीं। इस वजह से लोग उन्हें सलाह दे रहे थे कि फ्लॉप एक्टर को ना लें। हालांकि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस फैसले पर अब तक गर्व है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:31 PM
रमेश सिप्पी जब शोले की कास्टिंग कर रहे थे तो कई लोगों ने उनके कान भरे थे। लोगों का कहना था कि अमिताभ बच्चन फ्लॉप एक्टर हैं। उन्हें शोले में नहीं लेना चाहिए। हालांकि रमेश सिप्पी को उनमें कुछ बात दिखी थी जो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि वो क्या था जिस वजह से उन्होंने लोगों के कहने पर भी अमिताभ बच्चन पर अपना भरोसा कायम रखा।

लोग कर रहे थे अमिताभ की बुराई

रमेश सिप्पी ने जूम से बातचीत में बताया, 'हम जब सीता और गीता की सिल्वर जुबली पार्टी मना रहे थे तो कई सारे लोग घर आए थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे और मुझे सलाह दे रहे थे कि उन्हें न लें क्योंकि उनकी कई फिल्में फ्लॉप गई थीं। बोले, 'ये गलती मत करना, ऐसा हरगिज मत करना।'' रमेश सिप्पी ने बताया कि उन्हें बॉक्स ऑफिस का बड़ा ज्ञाता माना जाता था।

अमिताभ बच्चन में दिखा दम

रमेश सिप्पी ने बताया कि वो क्या बात थी जिस वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेने का फैसला लिया। बोले, 'उनमें कुछ तो बात थी जो सही लग रही थी। कुछ फिल्में थीं जिनमें वह नहीं चले। आनंद में राजेश खन्ना का रोल बहुत एक्सप्रेसिव था, बच्चन शांत आदमी थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों में से एक भी एक्टर गड़बड़ होता तो फिल्म चल पाती। क्योंकि वह खामोश व्यक्ति बने थे तो दूसरा किरदार उठ पाया।'

बिग बी की तारीफ

रमेश सिप्पी ने बताया कि अमिताभ बच्चन को फिल्म की जरूरत के हिसाब से जो भी बताया गया, उन्होंने किया। वह बोले, 'बॉम्बे से गोवा में उन्होंने बस के अंदर गाना भी गया था वो काफी अच्छा था। आप देख सकते हैं कि इतने लंबे होने के बाद भी उनकी बॉडी के मूवमेंट्स फ्री थे। वह इतने सशक्त थे कि आपको गाना भले ना याद हो लेकिन वो याद रहते हैं क्यिंकि जिस तरह से वे चारों तरफ घूम रहे थे, उनमें कोई झिझक नहीं थी।'

