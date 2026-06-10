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'वो कई बार फिल्मों में मेल लीड पर भारी पड़ीं', हेमा मालिनी को लेकर बोले रमेश सिप्पी

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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हेमा ने 'शोले', 'सीता गीता' जैसी शानदार फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों ने जहां दर्शकों का दिल जीता, वहीं उनके किरदार ने फैंस के दिलों पर अलग ही छाप छोड़ी। ऐसे में हेमा मालिनी को लेकर मशहूर फिल्मकार ने रमेश सिप्पी ने बताया कि उनकी परफॉर्मेंस में एक खास बात थी जो दर्शकों से तुरंत जुड़ जाती थी।

'वो कई बार फिल्मों में मेल लीड पर भारी पड़ीं', हेमा मालिनी को लेकर बोले रमेश सिप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के चहाने वाले उन्हें 'ड्रीम गर्ल' कहकर बुलाते हैं। हेमा ने कई दशक पर पर्दे पर राज किया है। अपने करियर में हेमा मालिनी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं। हेमा ने 'शोले', 'सीता गीता' जैसी शानदार फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों ने जहां दर्शकों का दिल जीता, वहीं उनके किरदार ने फैंस के दिलों पर अलग ही छाप छोड़ी। ऐसे में हेमा मालिनी को लेकर मशहूर फिल्मकार ने रमेश सिप्पी ने बताया कि उनकी परफॉर्मेंस में एक खास बात थी जो दर्शकों से तुरंत जुड़ जाती थी।

हेमा ने अपने पूरे करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी

जाने-माने फिल्ममेकर रमेश सिप्पी ने हाल ही में आईएएनएस संग बातचीत में हेमा मालिनी के बारे में बात की और उन खूबियों के बारे में बताया, जिनकी वजह से वह हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार स्टार्स में से एक बनीं। फिल्ममेकर ने उनकी परफॉर्मेंस को याद किया और बताया कि बड़े मेल स्टार्स वाले दौर में भी वह सबसे अलग क्यों रहीं। हेमा ने अपने पूरे करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी।

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एक आर्टिस्ट के अंदर का स्पार्क स्क्रीन पर दिखता है

रमेश सिप्पी से इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि हेमा मालिनी को ऐसे समय में मजबूत और असरदार रोल कैसे मिले जब मेनस्ट्रीम सिनेमा में महिलाओं पर आधारित कहानियां अक्सर नहीं देखी जाती थीं। सवाल में यह भी बताया गया कि उस जमाने के कई बड़े मेल स्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बावजूद वह कैसे एक मजबूत असर छोड़ पाईं। इस पर फिल्ममेकर ने कहा, 'हम यह क्यों नहीं कहते कि वह इतनी अच्छी थीं कि वह उन पर भारी पड़ गईं। एक आर्टिस्ट के अंदर का स्पार्क स्क्रीन पर दिखता है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ये उनकी काबिलियत उनकी मेहनत का नतीजा है। हेमा में वह चमक पूरी तरह मौजूद थी।'

हेमा ने इंडस्ट्री में पूरे किए 60 साल

दरअसल, हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में 60 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में इस खास मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रमेश सिप्पी इसी कार्यक्रम का हिस्सा बने। उनके अलावा इस कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए।

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'शोले' की शूटिंग के दौरान आई थीं मुश्किलें

बता दें कि हाल ही में हेमा मालिनी ने 'शोले' फिल्म के 50 साल पूरे होने एक इंटरव्यू में आईकॉनिक फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक खास किस्सा सुनाया था। हेमा ने बताया था कि फिल्म में एक गाने की शूटिंग के दौरान अपनी मां को मेरी बहुत चिंता रहती थी, खासकर तब जब तेज गर्मी में नंगे पैर शूटिंग करनी पड़ती थी। गर्म रेत, कीचड़ और पत्थरों पर चलना आसान नहीं था, क्योंकि वे चिलचिलाती धूप में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे।

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हेमा की मां का जुगाड़ हुआ फेल

हेमा ने IANS को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इसके लिए उनकी मां ने एक जुगाड़ लगाया था, जिसे रमेश सिप्पी ने तुरंत पकड़ लिया था। हेमा ने बताया था, 'रेत, कीचड़ और खासकर पत्थर बहुत ज्यादा गर्म थे। नंगे पैर पत्थरों पर चलना भी बहुत दर्दनाक था। मेरी मां को चिंता हुई और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपने पैरों के नीचे पतले सोल (sole) का इस्तेमाल करूं ताकि ज्यादा दर्द न हो। हालांकि, यह आइडिया ज्यादा देर तक नहीं चला। रमेश जी की नजर तुरंत उस पर पड़ी और उन्होंने मुझे उसे हटाने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि डांस करते समय वह स्क्रीन पर दिखेगा और यह अच्छा नहीं लगेगा।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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