'रम्बा हो' एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने बताया 27 साल पहले क्यों छोड़ी इंडस्ट्री, कहा- यहां पर लोग ग्रुप बनाकर...

संक्षेप: कल्पना अय्यर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, जैसे ''सत्ते पे सत्ता', 'बड़े दिलवाला', 'हम पांच', 'लाडला' और 'अंजाम'। वहीं, हाल ही में कल्पना का एक डांस वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।

1981 का फेमस गाना 'रम्बा हो...' को आज भी उतना ही पसंद किया जा रहा है, जितना कि उस जमाने में किया गया था। ये गाना रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' में भी लिया गया, जिसके बाद से ये फिर से चर्चा में आया। इस गाने में एक्ट्रेस कल्पाना अय्यर नजर आईं थीं। वहीं, बीते दिनों 'रम्बा हो...' की 70 वर्षीय एक्ट्रेस कल्पना अय्यर का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अपने 'ओजी सॉन्ग रंबा' हो पर जबरदस्त डांस करती नजर आईं। इस वीडियो के बाद से कल्पना का नाम दोबारा से लाइमलाइट में आ गया है। ऐसे में अब उन्होंने खुलासा कि आखिर 27 साल पहले आखिर उन्होंने अचानक से बॉलीवुड को अलविदा क्यों कह दिया था।

ये थी बॉलीवुड छोड़ने की वजह कल्पना अय्यर ने हाल ही में इंडिया टुडे को दिए अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अचानक 27 साल पहले बॉलीवुड छोड़ने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'जब वह टेलीविजन में काम कर रही थीं, तो समय के साथ उनके आसपास चीजें बदल गईं। सब कुछ उन्हीं लोगों, उन्हीं ग्रुप्स के बारे में हो गया। मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, न इंडस्ट्री में और न ही टेलीविजन में। और मैं जिस तरह का काम कर रही थी, उससे सच में खुश नहीं थी। तो इसे जारी रखने का क्या फायदा था?'

सलमान को लेकर बोलीं कल्पना इसी इंटरव्यू में जब कल्पना से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' के को-स्टार सलमान खान से मदद मांगी, जो कई लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इस पर कल्पना ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक्ट्रेस बोलीं, 'मैंने किसी को फोन नहीं किया, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि यह गलत है। लेकिन दुबई इतना बड़ा नहीं है कि अगर आप मेरी मदद करना चाहें, तो आप मुझे ढूंढ न सके... मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने नहीं जा रही हूं जो उस व्यक्ति से कहे कि (मुझे कास्ट करे)। अगर आप एक समझदार इंसान हैं, तो आपको मेरे होने का पता होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मैं इसके लायक नहीं थी। हम इसे यहीं छोड़ देंगे। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, और न ही मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी में विश्वास करती हूं।'