यश बोल लेते हैं अच्छी हिंदी, फिर ‘रामायण’ में क्यों डब की गई उनकी आवाज? सीता के लिए इस आर्टिस्ट ने बोले डायलॉग
रणबीर कपूर की रामायण में यश की आवाज को किसी दूसरे एक्टर से डब किया गया है। लेकिन यश अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया? अपनी आवाज देने वाले इस एक्टर ने इस बारे में बात की है। वहीं साई पल्लवी की आवाज बनी आर्टिस्ट ने बताया कि वो ऑडिशन के बाद सेलेक्ट हुई थी।
रणबीर कपूर की रामायण की तारीफ हो रही है। थिएटर से बाहर निकलने वाली ऑडियंस ने फिल्म को खास बताया है। किसी को नितेश तिवारी के डायरेक्शन की तारीफ की तो किसी ने ग्रैंड स्तर को खास बताया। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने राम के किरदार से ज्यादा, रावण बने यश के दमदार अंदाज और डायलॉग की तारीफ की। वहीं साई पल्लवी ने भी प्रभाव छोड़ने वाली परफॉरमेंस दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों साउथ एक्टर्स की आवाज को डब किया गया है। ये असली आवाजें किसी और की है। इनकी आवाजों की वजह से रामायण देखने में ऑडियंस को मजा आ रहा है।
यश के लिए इस एक्टर ने की हिंदी में डबिंग
रामायण के हिंदी वर्जन में यश के दमदार डायलॉग ने ऑडियंस को सीटियां मारने पर मजबूर कर दिया था। ये डायलॉग असल में शरद केलकर की आवाज में थे। शरद ने पहले भी कई साउथ एक्टर्स जैसे पबाहुबली के प्रभास के लिए आवाज दी थी। रामायण में उनकी दमदार आवाज यश के रावण किरदार के लिए दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं खुद यश भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ऐसे में उनकी आवाज को डब क्यों किया गया?
यश बोल लेते हैं हिंदी, फिर क्यों डब की गई उनकी आवाज?
इसका जवाब एक्टर शरद केलकर ने हाल में अपने एक इंटरव्यू में दिया। वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में शरद ने कहा, ‘यश ने बहुत जबरदस्त काम किया है। वह इस रोल के लिए सबसे सही पसंद हैं। और उन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे से समझा है। उनके लिए डबिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं इसे मजेदार कहूंगा, क्योंकि यश हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हैं। लेकिन, वह ज्यादातर कन्नड़ बोलते हैं, इसलिए उनकी बोली में एक खास लहजा है और हिंदी शब्दों के साथ उनकी रिदम थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही थी। पूरी टीम को लगा कि हिंदी वर्जन के लिए उनकी आवाज को डब करने की जरूरत है। कन्नड़ में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उनकी आवाज बहुत शानदार है।’
साई पल्लवी के लिए ये आर्टिस्ट बनी उनकी आवाज
दूसरी तरफ साई पल्लवी को अपनी आवाज देने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम एमी त्रिवेदी है। एमी 17 साल की उम्र से ये काम कर रही हैं और्काए यादगार किरदारों के लिए अपनी आवाज दे चुकी हैं। वो एमी ही थीं जिन्होंने हैरी पॉटर, समेत ब्लैक विडो के हिंदी वर्जन को अपनी आवाज दी थी। अब वो रामायण के हिंदी वर्जन में साई पल्लवी की आवाज बनीं। तो स्क्रीन पर आप जब साई को डायलॉग बोलते सुनते हैं तो असल में वो आवाज एमी की है। एमी तने हाल में वैरायटी इंडिया से बातचीत में बताया था कि उन्होंने साई पल्लवी की आवाज बनने से पहले ऑडिशन दिया था। ऑडिशन के दौरान एमी की आवाज प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी को साई से मिलती-जुलती लगी। इसके लिए एमी ने भी काफी मेहनत की थी। साई पल्लवी की आवाज बनने के लिए उन्होंने एक्ट्रेस से बातचीत भी की ताकि वो उनकी आवाज का अंदाज समझ सके।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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