आपने ऐसी फिल्म की ही क्यों?, रामायण देखने के बाद यश के बेटे ने पूछा, कहा- अब मैं…
Ramayana: यश ने बताया कि उनके बच्चों ने ‘रामायण’ देख ली है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म देखने के बाद उनकी बेटी और बेटे ने उनसे क्या कहा।
साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर चर्चा में हैं। ‘रामायण’ 5 नवंबर के दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में यश देश-विदेश में इस फिल्म को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन के दौरान यश ने बताया कि उनके बच्चों ने ‘रामायण’ देख ली है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म देखने के बाद उनके बच्चों का क्या रिएक्शन था।
यश की बेटी ने फिल्म देखने के बाद दिखाया थम्सअप
यश ने बीबीसी न्यूज इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, “फिल्म देखते समय मेरे बच्चों के रिएक्शंस मेरे लिए भी हैरान करने वाले थे। मेरी बेटी आराम से फिल्म देख रही थी। जब मैंने उनसे पूछा, ‘आपको फिल्म ठीक लगी? आप ठीक हो?’ तो उन्होंने बस थम्सअप दिखा दिया।”
‘रामायण’ देखने के बाद यश के बेटे ने क्या कहा?
वहीं, यश के बेटे का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। यश ने बताया कि उनके बेटे के मन में कई सवाल थे। उन्होंने कहा, “हम उसे रामायण की कहानी सुनाते हैं और भगवान राम के आदर्शों को समझने और अपनाने के लिए कहते हैं। ऐसे में मुझे रावण का किरदार निभाते देख वह परेशान हो गया। वह पूछने लगा, ‘आप बुरे क्यों बने हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं भगवान राम का साथ दूं या फिर आपका?’ मैंने उससे कहा, ‘तुम्हें भगवान राम का ही साथ देना चाहिए। लेकिन फिल्म में एक कलाकार के तौर पर अपने पापा को भी पसंद कर सकते हो।’”
जटायु के साथ लड़ाई का सीन देख रो पड़ा बेटा
उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे ने उन्हें जटायु के साथ लड़ाई करते हुए देखा, तो वह काफी परेशान हो गया। यश के मुताबिक, “जब जटायु के साथ मेरी लड़ाई का सीन आया, तो वह बहुत परेशान हो गया। वह मेरे पास बैठा था और बार-बार कह रहा था, ‘रुक जाइए, रुक जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?’ वह रोने लगा। उसने कहा, ‘मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने उस पक्षी को मार दिया, भले ही वह फिल्म में था।’”
‘अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर समझोगे’ - यश ने बेटे से कहा
उन्होंने आगे बताया, “मैंने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक फिल्म है। फिर उसने पूछा, ‘लेकिन आपने ऐसी फिल्म की ही क्यों?’ मैंने कहा, ‘अभी तुम छोटे हो। बड़े होकर समझोगे।’ अब मैं उसे कैसे समझाऊं!”
‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पांच दिनों के शो के लिए अब तक 75.56 करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके हैं। सबसे ज्यादा टिकट फिल्म के पहले दिन यानी 5 नवंबर के लिए बिके हैं। पहले दिन की एडवांस बुकिंग 32.59 करोड़ रुपये रही है। शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। यहां अब तक 4.61 करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके हैं।
दो पार्ट्स में आ रही है 'रामायण'
‘रामायण’ का पार्ट-1 इस साल 5 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगा है। वहीं ‘रामायण पार्ट 2’ अगले साल दिवाली के आस-पास आ सकता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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