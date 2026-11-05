Ramayana: रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में देख लोगों ने क्या कहा? पढ़िए रामायण का X रिव्यू

Ramayana: रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में देख लोगों ने क्या कहा? पढ़िए रामायण का X रिव्यू
Ramayana X Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रणबीर ने इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया है। आइए बताते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं।
साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखने वाले दर्शक सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी राय साझा कर रहे हैं। खास तौर पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर की एक्टिंग को लेकर चर्चा हो रही है। आइए बताते हैं कि प्रभु श्रीराम के रूप में रणबीर कपूर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं।
रणबीर कपूर पास हुए या फेल?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रणबीर कपूर की एक्टिंग को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई उनके लुक और अंदाज की तारीफ कर रहा है, तो कोई उनकी डायलॉग डिलीवरी पर अपनी राय रख रहा है। एक यूजर ने लिखा, ‘रणबीर अब हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महान अभिनेता के रूप में अंकित हो गए हैं!’ दूसरे ने लिखा, ‘भगवान राम के रोल में रणबीर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।’ तीसरे ने लिखा, ‘पहले एनिमल फिर रामायण पार्ट 1, अब एनिमल पार्क और फिर रामायण पार्ट 2…क्या बेहतरीन एक्टर है।’ वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रणबीर से ज्यादा यश और रवि दुबे अच्छे लगे।
यहां देखिए लोगों के पोस्ट
मुझे भगवान राम के किरदार में कैसे लगे रणबीर कपूर?
दिल्ली में बुधवार रात ‘रामायण पार्ट 1’ का प्रेस शो रखा गया था। मुझे भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर फीके पड़ते नजर आए। उनके एक्शन सीन्स, धनुष बाण चलाने का अंदाज और चेहरे का गंभीर तेज इस किरदार के साथ काफी हद तक न्याय करता नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद, उनकी डायलॉग डिलीवरी में वह गहराई और प्रभाव महसूस नहीं होता है, जो रामानंद सागर की ‘रामायण’ में अरुण गोविल को देख हुआ था।
‘रामायण’ का दूसरा पार्ट कब आएगा?
‘रामायण’ का पहला पार्ट आज यानी 5 नवंबर के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है। पहले पार्ट की कहानी जटायु के निधन के बाद खत्म हो जाती है। ऐसे में लोगों को अब इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है। मेकर्स ने पहले अनाउंस किया था कि वे साल 2027 की दिवाली पर ‘रामायण पार्ट 2’ लेकर आएंगे, लेकिन वीएफएक्स पर काम खत्म न होने के कारण अब इसका पार्ट 2 साल 2028 में आएगा। बता दें, रणबीर ने इंटरव्यू में ये भी कन्फर्म किया कि ‘रामायण’ का पार्ट 3 भी आएगा।
‘रामायण’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
एडवांस बुकिंग देख ट्रेड एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि फिल्म 150 करोड़ रुपये कमा लेगी। वहीं Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक फिल्म ने 14.24 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अन्य जानकारी के लिए हमारा लाइव ब्लॉक पढ़ते रहिए।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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