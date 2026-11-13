Ramayana Collection: रामायण ने नेपाल में जवान-पठान को पछाड़ा, थाईलैंड-मलेशिया में कमाए इतने करोड़

Ramayana Worlwide Box office Collection: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की ‘रामायण’ सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जोरदार कमाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि कहां कितना कमाया।

भारत ही नहीं, विदेशों में भी रणबीर-साई पल्लवी और यश की ‘रामायण’ का डंका

Ramayana: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि एशिया के कई अन्य देशों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। इनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और नेपाल शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई देशों का रामायण से सदियों पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। आइए जानते हैं कि किस देश में फिल्म ने कितनी कमाई की है।

इंडोनेशिया में पहले ही दिन बनाया रिकॉर्ड रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ 11 नवंबर को इंडोनेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। स्थानीय बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स के मुताबिक, फिल्म ने प्रीमियर के दिन ही 1 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) का कारोबार कर लिया। इसे इंडोनेशिया में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बताया जा रहा है। बता दें, इंडोनेशिया का रामायण से सदियों पुराना नाता है। यहां ‘काकाविन रामायण’ जैसे स्थानीय संस्करण काफी लोकप्रिय हैं। रामायण की कहानी यहां की कला, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं का भी अहम हिस्सा रही है।

थाईलैंड में भी ‘रामायण’ का जलवा थाईलैंड में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘रामायण’ ने यहां एक हफ्ते में करीब 10 लाख डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का कारोबार किया है। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड में रामायण का अपना एक संस्करण है, जिसे ‘रामकियेन’ कहा जाता है। यह कहानी वहां की संस्कृति, साहित्य और पारंपरिक नृत्य-नाटकों का अहम हिस्सा है।

कंबोडिया और मलेशिया में कितनी हुई कमाई? कंबोडिया में भी ‘रामायण’ ने अच्छी शुरुआत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर करीब 1.5 लाख डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) का कारोबार किया। बता दें, कंबोडिया में रामायण को ‘रीमकर’ के नाम से जाना जाता है। यहां रामायण की कहानी का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। कंबोडिया में प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर भी है, जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था। वहीं, मलेशिया की बात करें तो यहां फिल्म ने एक हफ्ते से भी कम समय में करीब 9 लाख डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली है।

वियतनाम में ‘रामायण’ ने कैसा परफॉर्म किया? वियतनाम में भारतीय फिल्मों का कारोबार आमतौर पर काफी सीमित रहता है। कई ऐसी भारतीय फिल्में हैं तो वियतनाम में 20 हजार डॉलर (करीब 15-18 लाख रुपये) तक नहीं कमा पाई हैं। वहीं ‘रामायण’ ने अब तक करीब 3.5 लाख डॉलर (लगभग 3 करोड़ रुपये) कमा लिए हैं।

वितयनाम के स्कूलों में पढ़ाई जाती है रामायण- बता दें, वियतनाम में कई प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। वहां महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करीब 1300 साल पुराना मंदिर भी है। इतना ही नहीं, वियतनाम के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ‘रामायण’ को धार्मिक ग्रंथ के बजाय विश्व साहित्य के रूप में भी पढ़ाया जाता है।

नेपाल में ‘रामायण’ ने कितना कमाया? नेपाल में भारतीय फिल्मों ने हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ‘रामायण’ ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने आठ दिनों में 12.80 करोड़ नेपाली रुपये (करीब 8 करोड़ भारतीय रुपये) कमए हैं। इसके साथ ही यह नेपाल में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसने ‘RRR’, ‘पठान’ और ‘जवान’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अब ‘रामायण’ की नजर ‘बाहुबली 2’ (25.20 करोड़ नेपाली रुपये) के रिकॉर्ड पर है।

फिल्म का बजट और अब तक की कमाई नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दो पार्ट्स में बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का कुल बजट करीब 2000 करोड़ रुपये है। फिल्म का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण पार्ट 1’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 564.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कमाई 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

‘रामायण’ ने भारत में किया इतना कलेक्शन डे 1 - 64.85 करोड़ रुपये

डे 2 - 48.05 करोड़ रुपये

डे 3 - 69.80 करोड़ रुपये

डे 4 - 56.15 करोड़ रुपये

डे 5 - 107.50 करोड़ रुपये

डे 6 - 94.10 करोड़ रुपये

डे 7 - 70.65 करोड़ रुपये

डे 8 - 53.50 करोड़ रुपये

कुल कमाई - 564.60 करोड़ रुपये