अमेरिका के 800 सिनेमाघरों से हटी रणबीर-यश की ‘रामायण’, फिर भी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से कमा लिए इतने करोड़
‘रामायण’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, नई फिल्मों की वजह से अब ‘रामायण’ को सिनेमाघरों में जगह मिलनी मुश्किल हो रही है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 183 मिलियन डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये से अधिक) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, नई फिल्मों की रिलीज और टिकट बिक्री में आई स्वाभाविक गिरावट के कारण अमेरिका के करीब 800 सिनेमाघरों से इस फिल्म के शोज हटा दिए गए हैं।
पांइट्स से समझिए
1. वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 'रामायण' ने दुनियाभर में करीब 183 मिलियन डॉलर की कुल कमाई की है।
2. भारतीय बॉक्स ऑफिस: घरेलू बाजार में 1,129 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है।
3. नॉर्थ अमेरिका रिकॉर्ड: 28 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को पीछे छोड़ दिया है।
4. स्क्रीन्स में कटौती: अमेरिका के लगभग 800 थिएटर्स में ‘द हंगर गेम्स’ ने 'रामायण' की जबह ले ली है।
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अमेरिका में क्यों कम हुए ‘रामायण’ के शोज?
ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, शुरुआती हफ्तों में बेहतरीन प्रदर्शन और पॉजिटिव रिव्यू के बाद अब अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शन में कमी आई है। सिनेमाघर मालिक नई रिलीज हो रही हॉलीवुड फिल्मों को अधिक स्क्रीन स्पेस दे रहे हैं। विशेष रूप से ‘द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग’ (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) ने कई प्रमुख सिनेमाघरों में ‘रामायण’ की जगह ले ली है। इसके बावजूद, भारतीय-अमेरिकी दर्शकों की निरंतर मांग को देखते हुए चुनिंदा सिनेमाघरों और प्रीमियम फॉर्मेट (जैसे IMAX) में इसकी स्क्रीनिंग अभी भी जारी है।
बॉक्स ऑफिस पर बनाए नए कीर्तिमान
स्क्रीन्स की संख्या घटने के बावजूद फिल्म की कुल कमाई पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। ‘रामायण’ ने नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में लगभग 28 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। इस आंकड़े के साथ ही इसने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को पछाड़कर अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने 1,129 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऐतिहासिक कलेक्शन किया है।
फिल्म की स्टारकास्ट और अगला भाग
नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में ये कलाकार नजर आए हैं:
रणबीर कपूर: भगवान राम
साई पल्लवी: माता सीता
यश: लंकापति रावण
रवि दुबे: लक्ष्मण
दो भागों में आएगी फिल्म 'रामायण'
अभी 'रामायण' का पहला पार्ट रिलीज हुआ है। मेकर्स ने ऐलान किया है कि वे इसका दूसरा पार्ट अक्टूबर 2028 में सिनेमाघरों में लेकर आएंगे।
रामायण के बारे में सबकुछ
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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