रामायण अब चीन, जापान रूस और दक्षिण कोरिया में होगी रिलीज, 2027 में होगा धमाका
रणबीर कपूर की रामायण अब जापान, चीन रूस और दक्षिण कोरिया में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर ताजा जानकारी सामने आ रही है। चीन में भारतीय फिल्मों को अच्छा रिएक्शन मिला है। उम्मीद है लोगों को रामायण भी पसंद आएगी।
देशभर में रणबीर कपूर की रामायण की आंधी चल रही है। फिल्म देश के साथ विदेशों में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने आज 11 वें दिन तक बॉक्स ऑफिस पर 724 करोड़ रुपये का नेट और वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब रामयाण के मेकर्स इस फिल्म को रूस और पूर्व एशिया में बड़े स्तर पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
चीन समेत इन देशों में रिलीज होगी रामायण
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब नितेश तिवारी की रामायण 2027 के मार्च तक चीन,जापान, दक्षिण कोरिया में रिलीज की जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म रामायण को चीन में रिलीज करने के लिए पहले ही उनके सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया गया है। चीन में कुछ हिंदी फिल्मों को देश से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ ने चीन की कमाई से ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पहाड़ बनाया हुआ है जिस पर आज तक कोई दूसरी भारतीय फिल्म नहीं पहुंच पाई। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार और 3 इडियट्स को भी पसंद किया गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है रणबीर की रामायण भी शानदार कलेक्शन कर सकती है।
रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म रामायण को विदेशी बाजारों से फायदा हो रहा है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भारत में नेट कमाई 724 करोड़ रुपये, वर्ल्डवाइड ये कलेक्शन 12,622 करोड़ पार हो चुका है। विदेशी बाजार की बात करें तो फिल्म को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा है। वहीं भारत में फिल्म हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है।
रणबीर कपूर ने राम बनने के लिए सीखी ये कला
बता दें, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण को बनने में करीब 4 साल का लंबा समय लग गया है। रवि दुबे ने बताया था कि 3 साल पहले उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इस रोल के लिए फोन किया था। फिल्म मेंरणबीर ने राम का किरदार निभाने के लिए घुड़सवारी, धनुष चलाना सीखा। वहीं यश ने रावण के किरदार में अपनी छाप छोड़ी। अब फिल्म देखने वाली ऑडियंस ने इसे खास बताया है।
रामायण के दूसरे पार्ट का इंतजार
इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को दो भागों में बनाया जाएगा। पहला भाग थिएटर में रिलीज हो गया और दूसरे भाग की शूटिंग जारी है। दोनों भाग पर 4000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दूसरे भाग में राम और रावण के बीच युद्ध से पहले हनुमान की एंट्री दिखाई जाएगी। ये किरदार सनी देओल निभा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी