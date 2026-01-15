Hindustan Hindi News
Ramayana : कब रिलीज होंगे रणबीर और यश के किरदार के पोस्टर? सामने आया ये अपडेट

संक्षेप:

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के मेन किरदार राम और रावण जिन्हें रणबीर कपूर और यश निभा रहे हैं, उनके पोस्टर कब रिलीज होंगे, इसको लेकर जानकारी आई है।

Jan 15, 2026 09:55 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जबसे फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तबसे सबको इसको लेकर हर अपडेट जाना है। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि इस फिल्म के पोस्टर, टीजर कब रिलीज होंगे। तो अब एक नया और बड़ा अपडेट आया है।

कब रिलीज होगा पोस्टर

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के मेकर्स राम नवमी के मौके पर फिल्म के किरदारों के पोस्टर रिलीज करेंगे। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बता दें कि राम नवमी 27 मार्च को है।

फिल्म की रिलीज को लेकर अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली इंस्टॉलमेंट की शूटिंग खत्म हो गई है और अब एडिट का काम चल रहा है। अक्टूर 2025 में खबर आई थी कि रामायण के मेकर्स अब वीएफएक्स पर काम कर रहे हैं। 2026 की गर्मी तक फिल्म पूरी कर दी जाएगी ताकि दिवाली पर फिल्म रिलीज होगी।

कौनसा स्टार क्या निभा रहा किरदार

फिल्म में रणबीर, राम का किरदार, सई पल्लवी सीता का किरदार निभाएंगी। वहीं यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। सनी देओल हनुमान का किरदार निभाएंगे और रवि दुबे, लक्ष्मण का। वहीं काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह, शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली हैं।

इनके अलावा फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, इंदिरा कृष्णन भी हैं।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी तो वहीं दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 कि दिवाली पर।

रणबीर की फिल्म लव एंड वॉर

रणबीर की फिल्मों की बात करें तो रामायण के अलावा वह लव एंड वॉर में भी नजर आने वाले हैं। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल भी हैं। विकी के साथ रणबीर की यह दूसरी फिल्म है। दोनों इससे पहले फिल्म संजू में साथ काम कर चुके हैं।

वहीं आलिया के साथ भी रणबीर की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर चुके हैं।

