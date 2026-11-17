रामायण की कमाई ने चौंकाया, पुष्पा 2 को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ने से अब बस इतना दूर
Ramayana vs Pushpa 2: ‘रामायण’ ने 12 दिनों में विदेशों में ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ा। अब दुनियाभर की कमाई में अल्लू अर्जुन की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने पर नजर है।
रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। ‘रामायण’ ने अब तक ‘धुरंधर’, ‘आरआरआर’ और ‘केजीएफ 2’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, अब इसकी नजर अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के रिकॉर्ड पर है।
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितनी कमाई की?
सबसे पहले बात करते हैं दोनों फिल्मों के भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ ने अपने पूरे सिनेमाई सफर में भारत में 1,234.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की ‘रामायण: पार्ट 1’ ने रिलीज के महज 12 दिनों में भारत में 792.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। मतलब ‘रामायण’ को ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी 441.50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी।
ये भी पढ़ें: Ramayana Day 13 LIVE: रामायण का आज 13वां दिन, वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ के करीब पहुंची रणबीर की फिल्म
विदेशों में 'रामायण' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
विदेशों में कमाई के मामले में ‘रामायण’ ने बाजी मार ली है। फिल्म ने रिलीज के महज 12 दिनों में ओवरसीज मार्केट से 490 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। दूसरी तरफ, ‘पुष्पा 2’ ने अपने पूरे सिनेमाई सफर के दौरान विदेशों से करीब 271 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह ‘रामायण’ ने सिर्फ 12 दिनों में ही ‘पुष्पा 2’ के लाइफटाइम ओवरसीज कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।
क्या 'पुष्पा 2' का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'रामायण'?
अब बात करते हैं दोनों फिल्मों की दुनियाभर में हुई कुल कमाई की। फिलहाल इस मामले में अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ आगे चल रही है। फिल्म ने अपने लाइफटाइम में दुनियाभर में 1,742.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं, ‘रामायण’ ने रिलीज के 12 दिनों में ही दुनियाभर में 1,437.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। दोनों फिल्मों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बीच अब करीब 304.85 करोड़ रुपये का अंतर रह गया है। यानी ‘रामायण’ को ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दुनियाभर में अभी 304.85 करोड़ रुपये और कमाने होंगे।
टेबल से समझिए बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित
|फिल्म/कलेक्शन
|पुष्पा 2
|रामायण
|भारत (नेट)
|1234.10 करोड़ रुपये
|792.60 करोड़ रुपये
|विदेश (ग्रॉस)
|271 करोड़ रुपये
|490 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड (ग्रॉस)
|1742.10 करोड़ रुपये
|1427.25 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें