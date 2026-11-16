Ramayana VS Adipurush: शुरुआत में आगे थी आदिपुरुष, फिर रामायण ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था
महज दो हफ्तों में ही 'रामायण' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 'रामायण' रिलीज के साथ ही प्रभास स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' की भी चर्चा हो रही है।
Ramayana VS Adipurush: इन दिनों नितेश तिवारी की 'रामायण' हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम और यश को रावण रोल के रोल में देखकर फैंस काफी खुश हैं। ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रणबीर कपूर की 'रामायण' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। महज दो हफ्तों में ही 'रामायण' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 'रामायण' रिलीज के साथ ही प्रभास स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में देखते हैं कि 'रामायण' और 'आदिपुरुष' के दो हफ्तों के कलेक्शन के बारे में?
'रामायण' ने हफ्तों में की छप्पर फाड़ कमाई?
'रामायण' में यश और रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया है। 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हुई। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 564.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। वहीं, दूसरे हफ्ते भी फिल्म की कमाई जारी रही। 'रामायण' ने दूसरे वीक 196.00 करोड़ रुपये का भारी कलेक्शन किया। ऐसे में फिल्म ने अब तक भारत में 760.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
दो हफ्तों के कलेक्शन में क्या रहा था 'आदिपुरुष' का हाल
साल 2023 में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' में प्रभास ने राघव का रोल प्ले किया था। वहीं, मूवी में सैफ अली खान ने रावण और कृति सेनन ने सिया का किरदार निभाया था। ये फिल्म रिलीज के बाद अपने डायलॉग्स की वजह काफी विवादों में रही थी। वहीं, लगभग 700 करोड़ के बजट में बनी 'आदिपुरुष' अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। अब बात करते हैं फिल्म के दो हफ्तों के कलेक्शन की तो बता दें कि 'आदिपुरुष' ने 86.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। ओपनिंग डे कलेक्शन में 'आदिपुरुष' ने भले ही 'रामायण' को मात दी, लेकिन इसके बाद इसका कलेक्शन हर दिन बुरी तरह गिरा था। ऐसे में 'आदिपुरुष' ने पहले हफ्ते 259.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, दूसरे हफ्ते फिल्म ने 22.43 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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