‘रामायण’ vs 'आदिपुरुष', पहले दिन किसने मारी बाजी? रणबीर कपूर की फिल्म ने डे 1 पर कमाए 127.50 करोड़

‘रामायण’ vs 'आदिपुरुष', पहले दिन किसने मारी बाजी? रणबीर कपूर की फिल्म ने डे 1 पर कमाए 127.50 करोड़
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 127.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। आइए आपको बताते हैं कि इसने प्रभास की ‘आदिपुरुष’ को पहले दिन मात दी या नहीं।
रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और शुरुआती रिव्यू भी ज्यादातर पॉजिटिव हैं। हालांकि, पहले दिन की कमाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 64.85 करोड़ रुपये नेट और 77.50 करोड़ रुपये ग्रॉस का कलेक्शन किया। वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 127.50 करोड़ रुपये की कमाई की। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े बजट में बनी 'रामायण' पहले दिन की कमाई के मामले में प्रभास की 'आदिपुरुष' से भी पीछे रह गई।
'रामायण' vs 'आदिपुरुष', किसने की ज्यादा कमाई?
प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म को अपने डायलॉग्स, वीएफएक्स और रामायण की कहानी को दिखाने के तरीके की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि, पहले दिन की कमाई के मामले में 'आदिपुरुष' रणबीर कपूर की 'रामायण' से आगे रही। 'आदिपुरुष' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में 128 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं 'रामायण' ने 127.50 करोड़ रुपये कमाए हैं।
विदेशों में भी उम्मीद से कम रही कमाई
'रामायण' को सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। हालांकि Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने विदेशी बाजार से सिर्फ 50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। किसी दूसरी भारतीय फिल्म के लिए ये आंकड़े अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन 'रामायण' के बजट और इसकी बड़े स्तर पर हुई रिलीज को देखते हुए मेकर्स को इससे कहीं ज्यादा कमाई की उम्मीद रही होगी।
पहले दिन की कमाई में 16वें नंबर पर 'रामायण'
'रामायण' को भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि यह पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालांकि, फिल्म न तो अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के 274 करोड़ रुपये के ओपनिंग रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकी और न ही 'धुरंधर 2' के 202 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर पाई। 127.50 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड ओपनिंग के साथ 'रामायण' भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग की लिस्ट में 16वें नंबर पर है। यह शाहरुख खान की 'जवान' (129 करोड़ रुपये) और प्रभास की 'आदिपुरुष' (128 करोड़ रुपये) से भी पीछे है।
यश के कन्नड़ फैंस ने भी किया निराश?
फिल्म के कन्नड़ वर्जन की कमाई भी उम्मीद से कम रही। 'रामायण' में रावण का किरदार निभाने वाले यश की कन्नड़ दर्शकों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसके बावजूद फिल्म के कन्नड़ वर्जन ने पहले दिन महज 7.50 करोड़ रुपये नेट कमाए। यह आंकड़ा यश की पिछली दो फिल्मों 'केजीएफ चैप्टर 2' और 'टॉक्सिक' की ओपनिंग कमाई का लगभग एक तिहाई है।
अब क्या है उम्मीद?
अब फिल्म के लिए दिवाली का लंबा वीकेंड काफी अहम होने वाला है। अगर दर्शकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती रही और वर्ड ऑफ माउथ मजबूत हुआ, तो आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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