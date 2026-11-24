4.6 साल बिना इंक्रीमेंट काम किया, 2 साल रामायण को दिए, बदले में मिली छंटनी- VFX आर्टिस्ट का दावा
फिल्म ‘रामायण’ की वीएफएक्स टीम के एक आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर दावा किया है कि नमित मल्होत्रा की DNEG कंपनी ने उन्हें 4.6 साल तक बिना इंक्रीमेंट के काम करवाया और फिर निकाल दिया।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म की सफलता के बीच अब इसके निर्माण से जुड़ी VFX कंपनी DNEG को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म पर काम कर चुके एक VFX आर्टिस्ट ने स्टूडियो के वर्क कल्चर, लंबे समय तक सैलरी न बढ़ने और अचानक नौकरी से निकाले जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्टिस्ट का कहना है कि उन्होंने फिल्म को अपने दो साल दिए, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया।
4.6 साल काम करने के बाद नौकरी से निकाला, VFX आर्टिस्ट ने लगाए आरोप
दरअसल, एनवायरनमेंटल मॉडलिंग आर्टिस्ट राहुल धनवे ने लिंक्डइन और एक्स पर एक लंबा नोट शेयर किया है। राहुल के मुताबिक, उन्होंने करीब 4.6 साल तक विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG में काम किया। इस दौरान उनके आखिरी दो साल फिल्म ‘रामायण’ के प्रोजेक्ट में बीते। उनका आरोप है कि पांच साल की नौकरी पूरी होने और ग्रेच्युटी के योग्य होने से कुछ महीने पहले ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। राहुल की पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके बाद कई यूजर्स फिल्म के को-प्रोड्यूसर यश और लीड एक्टर रणबीर कपूर से भी इस मामले पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं।
चार साल से नहीं बढ़ी सैलरी, 'रामायण' को दिए दो साल
राहुल ने अपने पोस्ट में नमित मल्होत्रा और 'द रामायण वर्ल्ड' को टैग करते हुए कंपनी में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, "सीनियर मैनेजमेंट ने कठिन समय में हमसे बार-बार कंपनी का साथ देने को कहा और हमने दिया। चार साल से ज्यादा समय तक मैंने बिना एक रुपये के इंक्रीमेंट के इस उम्मीद में काम किया कि हालात सुधरेंगे। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? छंटनी।"
'ऐसा लगता है जैसे हमने चैरिटी के लिए काम किया'
VFX आर्टिस्ट ने फिल्म के पर्दे के पीछे काम करने वाले कलाकारों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। राहुल ने अपने नोट में लिखा, "अपनी मेहनत, हुनर और पूरी लगन के साथ दो साल तक 'रामायण' पर काम किया। इस दौरान कलाकारों ने कई निजी समझौते भी किए, लेकिन फिल्म की भविष्य की कमाई या मुनाफे में उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। पर्दे के पीछे इतनी मेहनत करने के बावजूद कलाकारों की स्थिति ऐसी है, मानो उन्होंने बिना किसी उम्मीद के चैरिटी के लिए काम किया हो।"
दूसरे VFX कलाकारों को दी DNEG से दूर रहने की सलाह
राहुल ने अपने पोस्ट में DNEG में काम करने के अनुभव को निराशाजनक बताया। उन्होंने 'रामायण: पार्ट 2' पर काम कर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, "कंपनी का नाम भले ही बड़ा हो, लेकिन कलाकारों के साथ उसका व्यवहार निराशाजनक है। साथी कलाकारों से यही कहूंगा कि DNEG को अपना आखिरी विकल्प रखें। मैंने अपने 4.6 साल बर्बाद किए, आप अपने न करें। कलाकार कोई इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज नहीं हैं, वे सम्मान और स्थिरता के हकदार हैं।"
यश और रणबीर कपूर से की मामले में दखल देने की अपील
राहुल की पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता और पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम की स्थिति पर सवाल उठाए। यूजर ने लिखा कि बॉक्स ऑफिस के जश्न के बीच फिल्म के लिए मेहनत करने वाले कलाकारों को अक्सर भुला दिया जाता है। उन्होंने निर्माता यश से इस मामले पर ध्यान देने और रणबीर कपूर से भविष्य में ऐसी कंपनी के साथ काम करने से पहले सोचने की अपील की। फिलहाल इस पूरे मामले पर DNEG या फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कब रिलीज हुई थी 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड'?
‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं, फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की भगवान हनुमान के रूप में झलक दिखाई गई है। फिल्म का दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की तैयारी में है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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