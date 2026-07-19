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Ramayana Trailer: ‘रामायण’ के ट्रेलर में दिखेगी इन 6 एक्टर्स की झलक, सनी देओल बोले- वाहेगुरु जी…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Ramayana Trailer: शनिवार के दिन दिल्ली में मीडिया को ‘रामायण’ का ट्रेलर दिखाया गया। इस दौरान रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह भी मौजूद थे।

Ramayana Trailer: ‘रामायण’ के ट्रेलर में दिखेगी इन 6 एक्टर्स की झलक, सनी देओल बोले- वाहेगुरु जी…

देश की राजधानी दिल्ली में रविवार के दिन फिल्म 'रामायण' का एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया गया। इस खास मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। लाइव हिन्दुस्तान ने 18 जुलाई को ही इस फिल्म का एक्सक्लूसिव ट्रेलर देख लिया था। आइए आपको बताते हैं कि यह ट्रेलर आम दर्शकों के लिए कब रिलीज होने जा रहा है और इसमें आपको किन-किन कलाकारों की झलक देखने को मिलेगी।

ट्रेलर में दिखेगी 6 एक्टर्स की झलक

'रामायण' का ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। इस ट्रेलर में दर्शकों को फिल्म के मुख्य किरदारों की पहली झलक देखने को मिलने वाली है। जी हां, आने वाले ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी, राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल, रावण के रूप में यश, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे और शुपणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगे। इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज सनी देओल हैं, यही वजह है कि मेकर्स ने सस्पेंस बनाए रखने के लिए ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई है।

रणबीर कपूर

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सनी देओल ने क्या कहा?

दिल्ली में आयोजित हुए इस खास इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, सनी देओल, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े सितारे शामिल हुए। फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल ने इस रोल को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘रामायण, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ी और पवित्र चीज है। मैं वाहेगुरु जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का यह ऐतिहासिक मौका मिला। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस किरदार के साथ पूरा न्याय कर सकूं, क्योंकि हनुमान जी का रूप पर्दे पर जीना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आने वाला है; क्योंकि हनुमान जी नटखट हैं, मासूम हैं, बेहद शक्तिशाली हैं, सबके चहेते हैं और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं।’

विवेक ओबेरॉय

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कब रिलीज हो रही है फिल्म?

‘रामायण’ दो पार्ट्स में रिलीज हो रही है। 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगा। 'रामायण' का दूसरा पार्ट ठीक इसके अगले साल दिवाली के त्योहार पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। दरअसल, मेकर्स का मानना है कि ‘रामायण’ की इस विशाल कहानी को एक ही फिल्म में समेटना मुमकिन नहीं था इसलिए वे इस कहानी को दो पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Ramayana Sunny Deol

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