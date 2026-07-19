Ramayana Trailer: ‘रामायण’ के ट्रेलर में दिखेगी इन 6 एक्टर्स की झलक, सनी देओल बोले- वाहेगुरु जी…
Ramayana Trailer: शनिवार के दिन दिल्ली में मीडिया को ‘रामायण’ का ट्रेलर दिखाया गया। इस दौरान रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह भी मौजूद थे।
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार के दिन फिल्म 'रामायण' का एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया गया। इस खास मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। लाइव हिन्दुस्तान ने 18 जुलाई को ही इस फिल्म का एक्सक्लूसिव ट्रेलर देख लिया था। आइए आपको बताते हैं कि यह ट्रेलर आम दर्शकों के लिए कब रिलीज होने जा रहा है और इसमें आपको किन-किन कलाकारों की झलक देखने को मिलेगी।
ट्रेलर में दिखेगी 6 एक्टर्स की झलक
'रामायण' का ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। इस ट्रेलर में दर्शकों को फिल्म के मुख्य किरदारों की पहली झलक देखने को मिलने वाली है। जी हां, आने वाले ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी, राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल, रावण के रूप में यश, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे और शुपणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगे। इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज सनी देओल हैं, यही वजह है कि मेकर्स ने सस्पेंस बनाए रखने के लिए ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई है।
सनी देओल ने क्या कहा?
दिल्ली में आयोजित हुए इस खास इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, सनी देओल, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े सितारे शामिल हुए। फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल ने इस रोल को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘रामायण, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ी और पवित्र चीज है। मैं वाहेगुरु जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का यह ऐतिहासिक मौका मिला। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस किरदार के साथ पूरा न्याय कर सकूं, क्योंकि हनुमान जी का रूप पर्दे पर जीना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आने वाला है; क्योंकि हनुमान जी नटखट हैं, मासूम हैं, बेहद शक्तिशाली हैं, सबके चहेते हैं और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं।’
कब रिलीज हो रही है फिल्म?
‘रामायण’ दो पार्ट्स में रिलीज हो रही है। 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगा। 'रामायण' का दूसरा पार्ट ठीक इसके अगले साल दिवाली के त्योहार पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। दरअसल, मेकर्स का मानना है कि ‘रामायण’ की इस विशाल कहानी को एक ही फिल्म में समेटना मुमकिन नहीं था इसलिए वे इस कहानी को दो पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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