Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘रामायण’ के ट्रेलर में यश का ये एक सीन देख एम्प्रेस हुए लोग, ट्रेंड करने लगे ओम राउत, पढ़िए क्या बोल रही पब्लिक

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Ramayana Trailer Social Media Reaction: ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सोशल मीडिया पर ओम राउत ट्रेंड करने लगे हैं। दरअसल, ओम राउत ने ही ‘आदिपुरुष’ डायरेक्ट की थी।

Ramayana Trailer Out Now
रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर रिलीज

फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया है। 4 मिनट 10 सेकंड के इस भव्य ट्रेलर का हर एक फ्रेम देखने लायक है, लेकिन रावण का किरदार निभा रहे सुपरस्टार यश के एक खास सीन ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन-सा है वो सीन जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है? आइए जानते हैं।

यश के इस सीन से इम्प्रेस हुए लोग

ट्रेलर में यश (रावण) के कई पावरफुल सीन्स हैं, लेकिन 3 मिनट 46 सेकंड पर दिखने वाले एक सीन ने पूरी महफिल लूट ली है। इस सीन में रावण अपनी एक दहाड़ से एक खूंखार शेर को शांत कराते नजर आ रहे हैं। इस सीन को देख एक ने लिखा, 'यश का जन्म ही ऐसे किरदारों के लिए हुआ है।' दूसरे ने लिखा, 'इस एक सीन ने सब बयां कर दिया।'

Ramayana Trailer: 'रामायण' का ट्रेलर हुआ रिलीज, रणबीर कपूर ने चौंकाया, यश के रावण अवतार ने उड़ाए होश

रामायण में रावण का किरदार निभा रहे यश

'रामायण' का ट्रेलर देख निराश हुए कुछ लोग

'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई की तड़के सुबह 4:15 बजे रिलीज हुआ। फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई फैंस रातभर सोए नहीं, तो कुछ अलार्म लगाकर सुबह-सुबह जागे। हालांकि, 4 मिनट 10 सेकंड के इतने लंबे ट्रेलर में हनुमान बने सनी देओल की एक भी झलक देखने को नहीं मिली, जिससे फैंस थोड़े निराश नजर आए।

Ramayana: रणबीर की रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हंस जिमर कौन हैं? जीत चुके हैं दो ऑस्कर

रामायण में माता सीता का किरदार निभा रहीं साईं पल्लवी

ओम राउत क्यों करने लगे ट्रेंड?

ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'आदिपुरुष' के डायरेक्टर ओम राउत अचानक ट्रेंड करने लगे। लोग नितेश तिवारी के विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की तुलना 'आदिपुरुष' से करते हुए ओम राउत को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'आदिपुरुष देखने के बाद जो जख्म मिले थे, नितेश तिवारी और यश ने उन जख्मों पर मरहम लगा दिया है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ओम राउत को देखना चाहिए कि जब पैसों का सही इस्तेमाल होता है तो रावण और लंका कैसे दिखते हैं।' लोग ये भी बोल रहे हैं कि थिएटर्स में एक सीट ओम राउत के लिए रखें। दरअसल, जब 'आदिपुरुष' आई थी तब ओम राउत ने थिएटर्स में एक सीट हनुमान के लिए रखने की अपील की थी।

Ramayana: यश की परफॉर्मेंस देख रावण को होगा गर्व, बोले रामायण एक्टर

आदिपुरुष में रावण बने सैफ अली खान और रामायण में रावण बने यश

कब रिलीज हो रही है ‘रामायण’?

'रामायण' की कहानी को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला भाग इस साल दिवाली के खास मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगा वहीं दूसरा भाग साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

रामायण में भगवान राम बने रणबीर कपूर
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Ramayana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।