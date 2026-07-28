Ramayana Trailer Release Date : ब्रह्म मुहुर्त में इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर, जानें इसका समय
रामायण फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब मेकर्स ने उनका इंतजार खत्म कर दिया है। उन्होंने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट बता दी है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को वर्ल्डवाइड रिलीज होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया गया। अब सबको ट्रेलर की रिलीज डेट का इंतजार था और अब डेट सामने आ गई है। रामायण के मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4.15 बजे रिलीज किया जाएगा।
मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज किया और लिखा कि शुभ ब्रह्म-मुहूर्त में, हम अपने ट्रेलर के साथ रामायण के उदय का स्वागत करते हैं।
क्या है ब्रह्म-मुहूर्त
बता दें कि ब्रह्म-मुहूर्त सूर्यउदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होता है और सिर्फ 48 मिनट तक के लिए रहता है। हिंदू ट्रेडिशन्स के मुताबिक यह काफी परफेक्ट सही समय होता है मेडिटेशन, प्रेयर और स्प्रिचुअल प्रैक्टिस के लिए क्योंकि ऐसे में समय शांत रहता है और इस समय आप फोकस कर सकते हैं।
फिल्म के कुछ पार्ट पहले हुए थे लीक
वैसे बता दें कि भले ही ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन इसके कुछ फुटेज ऑनलाइन लीक हो गए थे। ट्रेलर को वर्ल्डवाइड रिलीज से पहले दिल्ली में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और फिल्म की टीम ने एंटी पाइरेसी ड्राइव लॉन्च की है ताकि फिल्म लीक ना हो।
रामायण की पूरी कास्ट
रामायण फिल्म के बारे में बता दें कि इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण और यश ने रावण का किरदार निभाया है। फिल्म में इनके अलावा रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और यश भी इसके को प्रोड्यूसर हैं। फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।
रामायण करने के लिए पहले तैयार नहीं थे रणबीर
बता दें कि रणबीर पहले इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था कि वह इस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर राहा का जन्म हुआ और रणबीर की सोच बदल गई। रणबीर ने कहा कि राहा का जन्म और इस फिल्म का ऑफर होना, ये उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत इत्तेफाक था।
4000 करोड़ की रामायण
रामायण भारत की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। नमित मल्होत्रा ने बताया था कि इस फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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