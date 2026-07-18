'तेरे जैसा राम नहीं मिलेगा' नितीश की रामायण के दशरथ से रामानंद सागर ने कही थी ये बात

रामायण का आज दिल्ली में एक बड़ा ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इस इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट भी पहुंचीं। फिल्म में दशरथ के किरदार में नजर आनेवाले अरुण गोविल ने बताया कि पहले राम और अब दशरथ बनकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं।

आज यानी 18 जुलाई को दिल्ली में रामायण का एक बड़ा ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इस इवेंट में नितेश तिवारी की रामायण की स्टार कास्ट पहुंची। इवेंट को होस्ट किया कुमार विश्वास ने। कुमार विश्वास ने एक एक करके स्टार कास्ट को स्टेज पर बुलाया। उन्होंने जब अरुण गोविल को बुलाया तो उनसे पूछा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इस सवाल के जवाब में अरुण गोविल ने अपने राम बनने से लेकर दशरथ बनने तक के सफर को याद किया।

जब रामानंद सागर से बोले अरुण गोविल- मुझे राम का चरित्र करना है अरुण गोविल ने बताया कि जब वो रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल कर रहे थे, तब उन्हें पता चला था कि वो रामायण बनाने वाले हैं। उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि उन्हें राम का चरित्र करना है। रामानंद सागर ने उन्हें तब रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि, बाद में रामानंद सागर उन्हें इस बारे में मनाते रहे कि वो भरत या लक्ष्मण का किरदार निभा लें।

जब रामानंद सागर ने कहा- तेरे जैसा राम नहीं मिलेगा तब अरुण गोविल ने ये कहकर मना कर दिया था कि उन्हें रामायण में रोल नहीं चाहिए। वो राम का चरित्र करना चाहते हैं। एक्टर ने बताया कि उसके तीन-चार महीने बाद रामानंद सागर का फोन आया और उन्होंने पंजाब में उनसे कहा- सड्डी सेलेक्शन कमेटी ने तय किया है कि तेरे वरगा राम नहीं मिलेगा (तेरे जैसा राम नहीं मिलेगा)। अरुण गोविल ने कहा कि वो रामायण 1987 में आई थी। तब से अब तक बस राम, राम और राम ही है।

'रामायण के हैं 300 वर्जन' इसके बाद नितेश तिवारी की रामायण के बारे में बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा, “निमित जी (फिल्म के प्रोड्यूसर) ने एक बात कही थी, लगभग 300 वर्जन है रामायण के और हर किसी का प्वाइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अलग है। वो प्वाइंट ऑफ व्यू जो अलग है, वो कहानी के हिसाब से अलग हो सकता है, रामायण के हिसाब से अलग नहीं हो सकता। हर वर्जन में वही बात कही गई, राम और रावण। सब में वैल्यू सिस्टम वही है। कोई भी वर्जन आप ले लें सब में वहीं भारतीय संस्कृति मिलेगी। सबमें एक जैसा।”

रामायण ने हिंदुस्तान को हॉलीवुड के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया है रामानंद सागर के राम ने कहा- आज हम इस मंच पर खड़े हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। नमित जी, इनका जज्बा तो हमने देखा है। जिस ऑफिस की ये बात कर रहे थे, एक गैराज से शुरू हुआ था। मैंने वो ऑफिस देखा है। मेरी उनसे वहां मुलाकात भी हुई है...और आज इतनी बड़ी फिल्म। हम ये कह सकते हैं कि आज की शायद सबसे बड़ी फिल्म। एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदुस्तान को हॉलीवुड के बराबर खड़ा कर दिया है।

दशरथ का किरदार करने पर कैसा महसूस कर रहे हैं अरुण? अरुण ने नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के बारे में बात करते हुए कहा, "इनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। ये कुछ कहते नहीं हैं। सबकुछ अपनी खामोशी में बयान कर देते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। फिल्म करके उन्हें कैसा लग रहा है इस बारे में बात करते हुअ अरुण ने कहा राम जी की दुनिया है, अच्छा ही लगता है, अच्छी ही लगेगा। पहले भी अच्छी ही लगता था।

दशरथ का किरदार निभाते वक्त मन में आता था ये विचार दशरथ के किरदार के बारे में बात करते हुए अरुण ने कहा, “मैंने फिल्म में नया पात्र किया है। उस पात्र को करते वक्त ये तो याद आता था कि मेरे सामने जो पात्र (राम के किरदार में रणबीर कपूर) इस समय है, उसमें उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था उस पात्र के परिधान में। मैं श्री राम के पिता का चरित्र कर रहा हूं- महाराज दशरथ का। मैं जब-जब भी सेट पर होता था, राम मेरे सामने हो या न हों, मैं अपने सामने जरूर होता था।”