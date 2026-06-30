Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रामायण को लेकर बेताब फैंस, बनीं IMDb 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म, अल्फा और किंग को भी पछाड़ा

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आईएमडीबी ने साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रणबीर कपूर की फिल्म रामायण ने सबको पछाड़कर नंबर 1 पर जगह बनाई हुई है।

रामायण को लेकर बेताब फैंस, बनीं IMDb 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म, अल्फा और किंग को भी पछाड़ा

2026 का आधा साल निकल गया है और अब तक कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक में कई बड़ी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं जिसमें माइथोलॉजिकल, स्पाई थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन वाली फिल्में हैं। अब आईएमडीबी ने मोस्ट अवेटेड एंटीसिपेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 शामिल है।

नंबर 1 पर रामायण के बाद दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट, शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा है। तीसरे नंबर पर यश की मूवी टॉक्सिक है। चौथे नंबर पर किंग तो 5वें नंबर पर धमाल 4 है। इसके बाद मिर्जापुर द मूवी है और फिर श्रद्धा कपूर की फिल्म इथा।

ये भी पढ़ें:'हम आपको पूजते हैं और आप...' दीपिका चिखलिया का मॉर्डन अवतार देख लोग हुए शॉक्ड

रामायण

रामायण की बात करें तो फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। रणबीर इसमें राम का किरदार निभा रहे हैं तो साई पल्लवी, सीता का। यश ने रावण का किरदार निभाया है, सनी देओल ने हनुमान का और रवि दुबे ने लक्ष्मण का। मूवी को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं यश भी इसके को प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म दीवाली 2026 में रिलीज होगी।

अल्फा

अल्फा, यश राज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म बन रही है। फिल्म को शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें आलिया, शरवरी के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर भी हैं। यह मूवी 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:आलिया-शरवरी से लेकर बॉबी देओल तक, अल्फा के लिए किसे मिली कितनी फीस?

टॉक्सिक

टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में यश लीड रोल में हैं और उनके साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया भी हैं। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।

किंग

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म किंग में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान लीड रोल में हैं। फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी।

धमाल 4

धमाल का चौथा पार्ट धमाल 4 इस जुलाई 10 को रिलीज हो रही है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है और टी सीरीज ने देवगन फिल्म्स के साथ इसे प्रोड्यस किया है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी अहम किरदार में हैं।

ये भी पढ़ें:‘मिर्जापुर’ के दौरान हुईं ऐसी घटनाएं, विक्रांत बोले- काश उन्होंने मारा नहीं होता

मिर्जापुर द मूवी

मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर आ रही है। फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा अहम किरदार में हैं। फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हो रही है।

इथा

श्रद्धा कपूर की फिल्म इथा को लक्ष्मण उत्तेकर ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विज्जन ने मैडॉक फिल्म्स से इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं। यह मूवी 28 अगस्त को रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Ramayan Ramayana Ranbir Kapoor अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।