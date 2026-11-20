Ramayana New Ticket Price: रणबीर कपूर की रामायण की टिकट की कीमतें आज यानी 20 नवंबर से सस्ती हो गई हैं। आइए जानते हैं अब 2D, 3D और IMAX शो के लिए आपको कितना खर्च करना होगा।

रणबीर कपूर की रामायण को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज 16 दिन हो गए हैं। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसके टिकट की कीमतें काफी ज्यादा थीं। एक साधारण 2डी वर्जन के टिकट की कीमत 500 रुपये थी। लेकिन अब ये कीमतें आज यानी 20 नवंबर से सस्ती हो गई हैं। आइए जानते हैं अब कितने की मिलेंगी 2D, 3D और IMAX शो की टिकटें।

सस्ती हो गईं रामायण की टिकटें एक ट्रेड सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, "सिनेमाघरों को बता दिया गया है कि 20 नवंबर से उन्हें 'रामायण' के लिए 'ब्लॉकबस्टर' या 'पॉपुलर' टिकट दरें वसूलने की जरूरत नहीं है। उन्हें 2D और 3D टिकट को रेगुलर वीकेंड दरों पर बेचने के लिए कहा गया है। हालांकि, 3D के लिए, सिनेमाघरों को टिकट की कीमत में लागू 3D शुल्क जोड़ना होगा।"

क्या IMAX फॉर्मेट की भी सस्ती हुई हैं टिकट्स? ट्रेड सोर्स ने मीडिया पोर्टल को आगे बताया, "हालांकि, IMAX और बाकी स्पेशल फॉर्मेट्स की कीमत अब भी ज्यादा ही रहेगी क्योंकि इन फॉर्मेट्स में रामायण को देखने की भारी मांग है। सिनेमाघरों से कहा गया है कि वे IMAX और अन्य स्पेशल फॉर्मेट के लिए 'पॉपुलर वीकेंड' दरें लागू करें। शनिवार, 21 नवंबर और रविवार, 22 नवंबर को सिनेमाघरों में इन प्रीमियम फॉर्मेट के लिए 'ब्लॉकबस्टर वीकेंड' दरें लागू होंगी।"

मंगलवार को और भी सस्ती होंगी फिल्म की टिकट? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ सिनेमाघरों ने कन्फर्म किया है कि 24 नवंबर से मंगलवार वाला ऑफर भी लागू हो सकता है। मंगलवार को टिकट की कीमतों में विशेष छूट मिलती है। हालांकि, अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। इस बारे में मेकर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स अभी कुछ दिन में इस पर फैसला लेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में 2डी के टिकट की कीमत INOX: ओडियन, सीपी में प्लैटिनम सीट्स की कीमत 399 रुपये है। वहीं, गोल्ड सीट की कीमतें 199 रुपये हैं। सिनेपॉलिस: पैसिफिक, NSP2, दिल्ली में नॉर्मल सीट्स की कीमत 250 रुपये है। एग्जीक्यूटिव टिकट की कीमत 300 रुपये, प्रीमियम की 320 रुपये, प्रीमियम एक्सएल की कीमत 360 रुपये है। प्रीमियम प्लस की कीमत 330 रुपये और रेकलाइनर सीट की कीमत 600 रुपये है। PVR सेलेक्ट सिटी वॉक (दिल्ली) में रेकलाइनर की कीमत 800 रुपये है। सीएलए सुपीरियर की कीमत 340 रुपये हैं। वहीं, क्लासिक नॉर्मल की कीमत 310 रुपये है।

IMAX 3डी की कितनी है कीमत? नोएडा में फिल्म के IMAX 3डी टिकट की कीमतों की बात करें तो इसकी रेकलाइनर सीट्स की कीमतें 960 रुपये है। वहीं, क्लासिक की कीमत 480 रुपये है। शाम के शोज में IMAX 3डी की रेकलाइनर की कीमत 1240 रुपये है। वहीं, क्लासिक की कीमत 620 रुपये है।

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