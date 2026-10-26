'रामायण' की टिकट बुक करते वक्त दिख रहे हैं 6 फॉर्मेट; जानिए 3D, ICE 3D, IMAX 3D और 4DX का अंतर

Ramayana: फिल्म ‘रामायण’ का अगर आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस लेना है तो आपको 2D, 3D, IMAX 3D और 4DX फॉर्मेट के बीच का अंतर समझना होगा।

रणबीर कपूर और यश की रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है

'रामायण' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ऐसे में जब आप फिल्म की टिकट बुक करने जाएंगे, तो आपके सामने कई फॉर्मेट नजर आएंगे। इनमें 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, 3D SCREEN X और ICE 3D जैसे नाम शामिल होंगे। लेकिन इन सभी में आखिर अंतर क्या है? किस फॉर्मेट में फिल्म देखने पर सबसे शानदार अनुभव मिलेगा और किसमें टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे? आइए बताते हैं।

1. 2D (टू-डी) 2D वो फॉर्मेट है, जिसमें हम सालों से सिनेमाघरों में फिल्में देखते आ रहे हैं। इसमें फिल्म एक फ्लैट स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इसका एक्सपीरियंस काफी हद तक टीवी या लैपटॉप पर फिल्म देखने जैसा होता है, हालांकि थिएटर की बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम इसे खास बनाते हैं।

किसके लिए सही है: अगर आपको 3D चश्मा पहनना पसंद नहीं है, चश्मे के साथ फिल्म देखने में अजीब लगता है तो 2D आपके लिए अच्छा विकल्प है। आमतौर पर यह दूसरे प्रीमियम फॉर्मेट के मुकाबले किफायती भी होता है।

2. 3D (थ्री-डी) 3D फॉर्मेट में फिल्म देखने के लिए आपको खास चश्मा पहनना पड़ता है। इसकी मदद से स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सीन्स में डेप्थ फील होती है। कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं, मानो चीजें स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रही हों। खासकर बड़े विजुअल्स, एक्शन और शानदार लोकेशन्स वाले दृश्यों में इसका अनुभव अलग हो सकता है।

किसके लिए सही है: अगर आप फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को ज्यादा करीब से महसूस करना चाहते हैं और 3D चश्मा पहनने में सहज हैं, तो यह अच्छा विकल्प है। इसकी टिकट 2D से थोड़ी महंगी होती है।

3. IMAX 3D (आईमैक्स थ्री-डी) IMAX 3D उन लोगों के लिए है, जो फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर शानदार विजुअल्स और दमदार साउंड के साथ देखना चाहते हैं। इसमें बड़े आकार की स्क्रीन, खास प्रोजेक्शन तकनीक और थिएटर के हिसाब से तैयार किया गया साउंड सिस्टम फिल्म देखने का अनुभव बेहतर बनाते हैं। हालांकि, स्क्रीन का आकार और उसका घुमाव हर IMAX थिएटर में एक जैसा नहीं होता।

किसके लिए सही है: अगर आप 'रामायण' को बड़े पर्दे पर भव्य दृश्यों और दमदार आवाज के साथ देखना चाहते हैं, तो IMAX 3D परसोच विचार कर सकते हैं। हालांकि, टिकट बुक करने से पहले अपने शहर के थिएटर में स्क्रीन और साउंड की सुविधाएं जरूर चेक कर लें।

4. 4DX 3D (फोर-डीएक्स थ्री-डी) अगर आप चाहते हैं कि फिल्म देखते वक्त सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास भी कुछ होता हुआ महसूस हो, तो 4DX 3D आपके लिए दिलचस्प विकल्प हो सकता है। इसमें फिल्म के दृश्यों के हिसाब से सीटें हिलती हैं और थिएटर में हवा, पानी की हल्की फुहारों, रोशनी या दूसरे विशेष इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन-कौन से इफेक्ट्स मिलेंगे, यह थिएटर पर निर्भर करता है।

मसलन, किसी एक्शन सीन में सीट हिल सकती है, जबकि हवा या पानी के इफेक्ट्स से उस दृश्य का रोमांच बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, हर सीन में सभी इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता।

किसके लिए सही है: अगर आपको एक्शन और रोमांच पसंद है और आप फिल्म देखने के साथ-साथ उसके इफेक्ट्स को भी महसूस करना चाहते हैं, तो यह फॉर्मेट आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चक्कर आने, मोशन सिकनेस या झटकों से परेशानी होती है, तो पहले सोच-समझकर फैसला लें।

5. 3D SCREEN X (थ्री-डी स्क्रीन एक्स) SCREEN X में फिल्म सिर्फ सामने की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि थिएटर की दोनों साइड वाली दीवारों पर भी दिखाई जा सकती है। इससे कुछ दृश्यों में देखने का दायरा काफी बढ़ जाता है और दर्शकों को ऐसा महसूस हो सकता है, जैसे वे फिल्म के माहौल से घिरे हुए हैं। इस तकनीक को आमतौर पर 270 डिग्री के व्यूइंग एक्सपीरियंस के तौर पर पेश किया जाता है।

किसके लिए सही है: अगर आपको बड़े और चारों तरफ फैले हुए विजुअल्स पसंद हैं, तो यह फॉर्मेट आपके लिए खास हो सकता है। 'रामायण' में भव्य युद्ध, विशाल जगहों और बड़े विजुअल्स वाले दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है इसलिए इस फॉर्मेट में उन्हें देखना दिलचस्प हो सकता है।

6. ICE 3D (आईस थ्री-डी) ICE फॉर्मेट में मुख्य स्क्रीन के अलावा उसके आसपास की दीवारों पर लगी LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट्स फिल्म के दृश्यों और माहौल के हिसाब से रंग बदल सकती हैं, जिससे स्क्रीन के आसपास का हिस्सा भी फिल्म के अनुभव का हिस्सा बन जाता है।

किसके लिए सही है: अगर आप सामान्य स्क्रीन से कुछ अलग, प्रीमियम और विजुअली खास अनुभव चाहते हैं, तो ICE 3D चुन सकते हैं।

'रामायण' के लिए कौन-सा फॉर्मेट रहेगा बेस्ट? फॉर्मेट चुनते वक्त सिर्फ टिकट की कीमत नहीं, बल्कि अपनी पसंद और थिएटर में उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखें।

- बड़े पर्दे पर भव्य विजुअल्स और दमदार साउंड के लिए: IMAX 3D

- एक्शन के साथ सीटों की हलचल, हवा और दूसरे इफेक्ट्स का अनुभव लेने के लिए: 4DX 3D

- फिल्म को 3D इफेक्ट्स के साथ देखने के लिए: सामान्य 3D

- बिना चश्मे और अतिरिक्त इफेक्ट्स के आराम से फिल्म देखने के लिए: 2D

- सामने के साथ साइड की दीवारों पर भी फैले दृश्यों के लिए: SCREEN X

- स्क्रीन के आसपास रंगीन LED लाइटिंग वाले अनुभव के लिए: ICE 3D