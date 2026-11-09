रामानंद सागर की 'रामायण' से ज्यादा है IMDb रेटिंग, जानिए क्यों 2 बार हुई जापानी से हिंदी में डबिंग
रामायण कई बार बनाई गई है, लेकिन पर्दे पर सिर्फ इसके 2 ही स्वरूप अभी तक सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं। एक रामानंद सागर वाली, दूसरी यह जापानी एनिमेटेड मूवी।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। भारतीय लोग इस कहानी को बीते हजारों सालों से सुन रहे हैं और पर्दे पर इसे कई बार दिखाया जा चुका है। हालांकि रामानंद सागर की 'रामायण' का मुकाबला कोई बॉलीवुड फिल्म या टीवी शो नहीं कर पाया। हालांकि एक जापानी एनिमेटेड फिल्म इस मामले में काफी आगे निकल गई थी। साल 1993 में रिलीज हुई जापानी एनिमेटेड फिल्म 'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' को लोगों ने काफी पसंद किया। तो चलिए आज आपको यूगो साको के निर्देशन में बनी इस एनिमे मूवी के बारे में बताते हैं।
एनिमेशन में बनी अब तक की बेस्ट रामायण
यह फिल्म देखी तो बहुत से लोगों ने है, लेकिन ज्यादातर को शक होता है कि शायद इसे किसी भारतीय ने बनाया होगा। तकरीबन 80 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस इंडो-जापानी मूवी में रामायण के किरदारों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया था और इतने हाई परफेक्शन के साथ इसे तैयार किया गया, कि ज्यादातर लोगों ने इसे जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया। फिल्म की हिंदी डबिंग इतनी कमाल की थी, कि लोगों को खूब पसंद आई थी।
रामायण से ज्यादा है इसकी IMDb रेटिंग
अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है, तो जान लीजिए कि यह एनिमेटेड वर्जन में बनी बेस्ट रामायण मानी जाती है। जहां रामानंद सागर की रामायण को IMDb पर 10 में से 9 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं इस जापानी एनिमेटेड फिल्म को 10 में से 9.1 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आपने यह एनिमेटेड फिल्म अभी तक नहीं देखी है, तो इसे आप घर बैठे इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं। बात फिल्म की हिंदी डबिंग की करें तो इसे एक नहीं बल्कि कुल 2 बार डब किया गया था।
कुल 2 बार हुई थी इस फिल्म की डबिंग
लेकिन आखिर इस मूवी को 2 बार डब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब भी इस फिल्म की लोकप्रियता में छिपा हुआ है। साल 1993 में आई यह जापानी एनिमेटेड फिल्म रिलीज के वक्त अरुण गोविल, नम्रता साहनी, अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा और शक्ति सिंह जैसे एक्टर्स ने डब की थी। लेकिन जब साल 2025 में इसका 4K रीस्मार्ट वर्जन डब किया गया, तब डबिंग आर्टिस्ट बदल दिए गए। नए फॉरमैट को डब करते वक्त युद्धवीर दहिया, सोनल कौशल, राजेश जौली और अर्चित मौर्य जैसे कलाकारों ने अपनी आवाज दी।
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