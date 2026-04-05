Ramayana: पगड़ी के रंग वाले विवाद पर सामने आया एक्टर, टीजर की सफाई में कहा- मैं असली हूं, AI नहीं
Ramayana teaser AI: रामायण का पहला टीजर रिलीज होने के बाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। भगवान राम के अवतार में रणबीर की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसे AI क्रिएटेड बताकर चर्चा में रहने की कोशिश कर रहे हैं।
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का टीजर गुरुवार को रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। जहां एक तरफ रणबीर के राम वाले लुक की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके VFX को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना भी शुरू हो गई है। कुछ यूजर्स ने इसके विजुअल्स को वीडियो गेम जैसा बताया है। सबसे ज्यादा बवाल टीजर के एक खास सीन को लेकर हुआ, जिसमें एक बैकग्राउंड एक्टर की पगड़ी का रंग अचानक बदलता हुआ दिखा। नेटिजन्स ने इसे AI के इस्तेमाल का सबूत बताते हुए वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन अब इस पर खुद उस एक्टर ने सामने आकर सच्चाई बयां की है।
एक्टर साकेत पटेल ने दी सफाई- मैं असली हूं, AI नहीं
टीजर के एक फ्रेम में भगवान राम अयोध्या की गलियों से गुजर रहे हैं और जनता उन पर फूलों की वर्षा कर रही है। इसी दौरान बाईं ओर खड़े एक आदमी की पगड़ी का रंग नीले से बैंगनी होता नजर आता है। इस पर मचे हंगामे के बीच एक्टर साकेत पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सफाई दी है। साकेत ने साफ किया कि वह उस सीन में मौजूद असली एक्टर हैं और यह कोई AI जनरेटेड सीन नहीं है। साकेत ने कहा, ‘लोगों को पूरी तरह यकीन हो गया है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मैंने यह सीन करीब दो साल पहले असली भीड़ और असली सेट्स पर रणबीर कपूर के साथ शूट किया था।’
ऋतिक ने किया 'रामायण' के विजुअल्स का बचाव
साकेत ने कहा, 'मजे की बात यह है कि साल 2026 में अगर कुछ ज्यादा अच्छा दिखता है, तो लोग उसे नकली कहने लगते हैं।' VFX की हो रही आलोचना के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने भी फिल्म के मेकर्स का सपोर्ट किया है। ऋतिक ने एक नोट शेयर करते हुए उन फिल्ममेकर्स की सराहना की जो सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने 'कल्कि', 'बाहुबली' और 'रामायण' जैसी फिल्मों के मेकर्स को अपना हीरो बताया। ऋतिक ने कहा कि ये लोग सिनेमा के प्रति अपने जुनून के लिए करोड़ों रुपये और सालों की मेहनत दांव पर लगाते हैं।
ऋतिक रोशन ने भारतीय ऑडियंस को दी ये सलाह
ऋतिक ने दर्शकों को जागरूक होने की सलाह देते हुए कहा कि अगली बार जब आप खराब VFX कहें, तो सोचें कि क्या यह सिर्फ एक अलग स्टाइल है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? उन्होंने सुझाव दिया कि हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या यह असली है?, बल्कि यह पूछना चाहिए कि क्या यह कहानी के लिए सही है? और क्या यह हमें वही महसूस करा रहा है जो फिल्ममेकर चाहता था? फिलहाल साकेत पटेल के खुलासे और ऋतिक के सपोर्ट ने फिल्म के प्रति एक नई पॉजिटिव बहस छेड़ दी है। रणबीर कपूर की यह 'रामायण' अब अपने विवादों और उम्मीदों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार है।
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