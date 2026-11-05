बॉलीवुड से साउथ तक हिल गया पूरा सिनेमा, रामायण देख इमोशनल हुए बादशाह, अल्लू अर्जुन ने की ये अपील

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं।

Celebs Reaction On Ramayana: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर लोगों के बीच काफी बज देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म के बज को देखते हुए लग रहा है कि रणबीर कपूर और यश स्टारर ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। ऐसे में नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर स्टार्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। तो चलिए 'रामायण' को लेकर स्टार्स ने अपने क्या रिव्यू दिए हैं।

हाल ही में लॉस एंजिल्स के 'अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिसके बाद इसे काफी अच्छे रिव्यू मिले। रिलीज से पहले तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन ने 'रामायण' की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। अल्लू अर्जुन ने एक्स पर 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा, 'रामायण की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व है और भारतीय फिल्मों के स्तर को ऊपर उठाने की एक कोशिश है। मैं पूरी टीम को उनके इस नेक और शानदार प्रयास के लिए दिल से शुभकामनाएं देती हूं। आइए, हम सब मिलकर इस बेहतरीन प्रयास का समर्थन करें, जो हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव को सामने लाता है। जय श्री राम।'

विजय देवरकोंडा ने भी 'रामायण' को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''रामायण' की पूरी टीम को शानदार रिलीज और बड़ी सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं! मुझे पूरा यकीन है कि यह भारतीय सिनेमा के लिए एक और बड़ी छलांग होगी, जो हमारी कहानियों, संस्कृति और कल्पना को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाएगी और वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं और बड़े पर्दे पर रणबीर, साई पल्लवी और यश को जादू बिखेरते देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, ए.आर. रहमान और हंस जिमर को मेरा सादर सम्मान। उम्मीद है कि आप सभी आज इतिहास रचेंगे!'

अनुपम खेर ने दी पूरी टीम को बधाई अनुपम खेर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर 'रामायण' की तारीफ की। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय श्री राम! आज 'रामायण' दुनिया भर में रिलीज हो रही है। इस भव्य फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, निर्माताओं, तकनीशियनों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी की और मेरी भी मेहनत को दुनिया भर के दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिले।'

ऋषभ शेट्टी 'कांतारा' फेम अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा' 'हमारी सदाबहार कहानियों को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना बेहद खास है। भारतीय सिनेमा के लिए एक गर्व का पल!

गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट डाला है। पोस्ट में उन्होंने रामायण का पोस्टर शेयर किया है और लिखा है, 'हर में हर दिल में, बहुत-बहुत बधाई पूरी टीम को।'

केजीएफ के डायरेक्टर ने 'रॉकी भाई' की मूवी पर किया रिएक्ट केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने हीरो 'रॉकी भाई' यानी यश को फिल्म 'रामायण' के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रशांत ने यश का रावण लुक फोटो शेयर कर अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई, तुमने हर फ्रेम में जगह बनाई, रामायण की पूरी टीम और यश को इस ब्लॉकबस्टर के लिए बधाई।'

किरदार बिल्कुल असली लगते हैं रैपर बादशाह ने 'रामायण' देखने के बाद एक्स हैंडल पर रिव्यू देते हुए लिखा है, 'आपको इसे जरूर देखना चाहिए। नमित ने कमाल कर दिया है। हर एक फ्रेम शानदार है। किरदार बिल्कुल असली लगते हैं। इसने मुझे रुला दिया, जबकि हम बचपन से ही यह कहानी जानते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM) लाजवाब है। रणबीर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल सभी ने बेहतरीन काम किया है। जटायु वाला सीन तो कमाल का है। और उस पल का इंतजार करें जब 'धरती अंबर' थीम बजती है। शानदार! प्लीज, इसे जरूर देखें।'