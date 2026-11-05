Ramayana X Review: रणबीर कपूर और यश से ज्यादा हो रही है इस एक्टर की चर्चा, पढ़िए रामायण का X रिव्यू

Ramayana X Review: रणबीर कपूर और यश से ज्यादा हो रही है इस एक्टर की चर्चा, पढ़िए रामायण का X रिव्यू
Ramayana Social Media Reaction: फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर ने भगवान राम और यश ने रावण का किरदार निभाया है। हालांकि, लोगों को इन दोनों से ज्यादा कोई और पसंद आ रहा है।
फिल्म ‘रामायण’ की चर्चा इन दिनों हर तरफ है। रणबीर कपूर और यश समेत इस मेगा बजट फिल्म में 33 बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं। हालांकि, फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक खास एक्टर की खूब चर्चा हो रही है। फैंस का यहां तक कहना है कि कुछ सीन्स में इस कलाकार ने रणबीर कपूर को भी पीछे छोड़ दिया है।
कौन है ये एक्टर और इसके बारे में क्या बोल रहे हैं लोग?
सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे इस एक्टर का नाम रवि दुबे है, जिन्होंने फिल्म में लक्ष्मण का अहम किरदार निभाया है। रवि की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और वह इस वक्त इंटरनेट पर छाए हुए हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'रामायण में रवि दुबे, रणबीर कपूर से कहीं बेहतर दिखे और एक्टिंग की भी उनसे बेहतर की है। उन्होंने अपने चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस से पूरी लाइमलाइट ले ली।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'रामायण में रवि दुबे ने कुछ जगह बहुत अच्छा काम किया है। कहीं- कहीं तो उन्होंने रणबीर को भी पीछे छोड़ दिया है। यश से भी ज्यादा मजा रवि को देखने में आया।'
‘जिसने भी रवि को कास्ट करने का सोचा वह जीनियस है’ - यूजर
तीसरे ने लिखा, 'परफेक्ट कास्टिंग, जिसने भी रवि को कास्ट करने का सोचा, वह जीनियस है!!! बंदा शानदार है...उस रोल के लिए एकदम सही। उसकी मासूमियत, भाषा पर कमांड, ह्यूमर, डायलॉग डिलीवरी, आवाज...सब टू द पॉइंट थी। रवि दुबे शो-स्टीलर हैं।' चौथे यूजर ने लिखा, 'रवि दुबे को शाउटआउट। मेरी आंटी उनका टीवी शो 'सास बिना ससुराल' देखती थीं और मैंने उन्हें पहली बार वहीं देखा और फिर वेब सीरीज 'मत्स्य कांड' में। रामायण में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। वह मेनस्ट्रीम फिल्मों में कई और बेहतरीन रोल के हकदार हैं।'
‘रामायण’ को कितनी रेटिंग मिली है?
'हिंदुस्तान' ने फिल्म 'रामायण' को 3.5 स्टार की रेटिंग दी है। हमारे रिव्यू के मुताबिक, रवि दुबे ने अपने हर सीन में जान फूंक दी है। वहीं, रणबीर कपूर अपने एक्शन, धनुष-बाण के संचालन और चेहरे के तेज से भगवान राम के किरदार के साथ काफी हद तक न्याय करते हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी में कुछ कमियां खलती हैं। यश के बारे में हिंदुस्तान ने क्या लिखा है वो जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
‘रामायण पार्ट 2’ का अपडेट
फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट आज (5 नवंबर) दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। वहीं इसका दूसरा पार्ट पोस्टपोन हो गया है। मेकर्स ने शुरुआत में 'रामायण पार्ट 2' को साल 2027 की दिवाली पर रिलीज करने की योजना बनाई थी। हालांकि, विजुअल इफेक्ट्स (VFX) के काम में लगने वाले समय के कारण अब इसकी रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म का दूसरा पार्ट अब साल 2028 में बड़े पर्दे पर आ सकता है।
‘रामायण पार्ट 3’ भी आएगा?
फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। रणबीर कपूर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि कर दी है कि 'रामायण' सिर्फ के दो पार्ट्स नहीं, तीन पार्ट्स आएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
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