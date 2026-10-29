'रामायण' की 'सीता' साई पल्लवी ने बताया होने वाले पति में चाहिए कौन से गुण? कहा- खाना...
रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि उन्हें उनके पार्टनर में कौन सी क्वालिटी चाहिए।
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के लेटेस्ट एपिसोड में रामायण एक्टर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे पहुंचे। इस दौरान साई पल्लवी ने बताया कि उन्हें अपने फ्यूचर पार्टनर में किस तरह की क्वालिटी चाहिए। उन्होंने ऐसी क्वालिटी गिनाईं जो उन्हें अपने होने वाले पति में चाहिए।
साई पल्लवी को चाहिए कैसा पार्टनर?
साई पल्लवी ने कहा कि उनकी कोई लंबी-चौड़ी लिस्ट नहीं है। उन्हें बस दयालुता, आत्म-जागरूकता और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने जैसी कुछ क्वालिटी अपने होने वाले पति में चाहिए। उन्होंने कहा कि वो किसी ऐसे को पसंद करेंगी जिसे खाना बनाना आता हो।
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साई पल्लवी बोलीं- अच्छा इंसान होना चाहिए
अमिताभ बच्चन ने साई पल्लवी से पूछा कि उन्हें अपने पति में किस तरह की क्वालिटी चाहिए। एक्ट्रेस ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, "पहले अच्छा इंसान होना चाहिए।"
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साई पल्लवी ने गिनाईं कौन-कौन सी क्वालिटीज?
साई पल्लवी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो आत्म-चिंतन करता हो। वो जो अपने एक्शन का ध्यान रखता हो। तो कोई ऐसा जिसे पता हो कि वो जीवन में कहां है...वो गलतियां कर सकता है, लेकिन वो उसे सुधारे भी। ऐसा न हो कि वो किसी और पर अपनी गलतियों का दोष मढ़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी लिस्ट है मेरे पास और अच्छा होगा अगर उन्हें खाना बनाना आता हो।" साई पल्लवी ने जो क्वालिटी गिनाईं, उनमें से उनके लिए सबसे जरूरी है उनके होने वाले पति का एक अच्छा इंसान होना।
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सीता के रोल को लेकर क्या बोलीं साई पल्लवी?
इस दौरान साई पल्लवी ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस रोल के लिए उन्होंने अलग अप्रोच अपनाया। ये सोचने की बजाय कि वो इस रोल के लिए क्या कर सकती हैं, वो ये सोच रही थीं कि वो इस रोल से क्या सीख सकती हैं।
इस रोल के लिए साई पल्लवी ने बदला अपने सोचने का तरीका
साई पल्लवी ने कहा, "इस बार मैं अपना बहुत दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब भी मैं कोई किरदार निभाती हूं, मैं सोचती हूं कि मैं किरदार के लिए क्या कर सकती हूं। लेकिन पहली बार सीता का रोल निभाते हुए मैंने सोचा, मैं इस अनुभव से क्या सीखूंगी? मुझे क्या सीख मिलेगी? मैं यहां से क्या सीख कर जाऊंगी?
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रणबीर कपूर की रामायण में नजर आएंगे कौन-कौन से सितारे
रणबीर कपूर की रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। वहीं, नमित मल्होत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म में साई पल्लवी, रणबीर कपूर, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, शीबा चड्ढा, रकुलप्रीत सिंह और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
दूसरे पार्ट के लिए फैंस को करना होगा इंतजार
रणबीर कपूर की रामायण का पहला पार्ट इस साल रिलीज होगा। वहीं, अगले पार्ट के लिए फैंस को इंतजार करना होगा। पहले पार्ट में भगवान राम की कहानी, सीता स्वयंवर और वनवास जैसे किस्से दिखाए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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