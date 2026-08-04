'ब्लाउज नहीं पहनाते तो...', सीता की कॉस्टयूम ट्रोलिंग पर बोलीं रामायण एक्ट्रेस; हर किसी को खुश नहीं कर सकते
Sai Pallavi as Sita: रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग साई पल्लवी (सीता) और लारा दत्ता (कैकेयी) की कॉस्टयूम को लेकर फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। अब ट्रोलिंग को लेकर रामायण एक्ट्रेस सुरभि दास (श्रुतकीर्ति) ने चुप्पी तोड़ी है।
रामायण का पहला पार्ट इस साल रिलीज होना है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर चर्चा भी तेज है। फिल्म ट्रेलर में सीता (साई पल्लवी) और कैकेयी (लारा दत्ता) को जिस तरह के कॉस्टयूम में दिखाया गया है, उसे लेकर फिल्म की ट्रोलिंग हो रही है। अब इस ट्रोलिंग पर फिल्म में श्रुतकीर्ति का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुरभि दास ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है।
क्यों हो रही है फिल्म की ट्रोलिंग?
दरअसल, फिल्म के ट्रेलर में सीता (साई पल्लवी) और कैकेयी (लारा दत्ता) को जिस तरह के ब्लाउज पहने दिखाया गया है उसे लोग मॉडर्न लुक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कॉस्टयूम जिस तरह के दिखाए गए हैं उसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि मेकर्स त्रेता युग की कहानी दिखा रहे हैं।
सुरभि बोलीं- इन चीजों पर नहीं जाएगा दर्शकों का ध्यान
जूम से खास बातचीत में एक्ट्रेस सुरभि दास ने कहा कि रामायण इतने बड़े स्केल की फिल्म है कि दर्शकों का ध्यान इन छोटी-छोटी चीजों पर जाएगा ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बनाने के दौरान लिए गए हर फैसले पर दर्शक सवाल करेंगे। हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं।
सीता को ब्लाउज नहीं भी पहनाते तब भी दिक्कत होती
सुरभि दास ने कहा, “मुझे लगता है लोग हमेशा ही कुछ न कुछ कहेंगे। अगर हम सीता को ब्लाउज नहीं पहनाते, तब भी लोगों की राय होती कि उनको ब्लाउज कैसे नहीं पहनाया। जब ब्लाउज पहनाया तब भी दिक्कत है। लोग हमेशा ही कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। रामायण एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई आपकी बात से सहमति रखे। मैं नहीं कह रही है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन प्लीज फिल्म का इंतजार करो। सिनेमाघरों में जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेकर्स ने क्या बनाया है।”
रामायण एक्ट्रेस बोलीं- हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता
सुरभि ने आगे कहा, “फिल्म इतने बड़े स्केल पर बन रही है कि ये सारी चीजें नोटिस ही नहीं होंगी। इससे पहले भी रामायण पर कितनी सारी फिल्में आईं, मुझे यकीन है तब भी लोगों ने कुछ न कुछ बोला होगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। अब इसमें ब्लाउज पहनाया तब भी समस्या, नहीं पहनाया तब भी समस्या।”
बता दें, सुरभि दास से पहले रामायण फिल्म के कॉस्टयूम डिजाइनर्स रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने भी फिल्म की कॉस्टयूम को लेकर बचाव किया था। उन्का कहना भी यही था कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दर्शकों को फिल्म देखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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