रामायण: साई पल्लवी को सीता के रूप में देख इस शख्स ने छू लिए थे पैर, रोने लगी थीं एक्ट्रेस
Ramayana Behind The Scenes: रणबीर कपूर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने बताया कि कैसे एक बार वो सेट पर रोने लगी थीं। आइए जानते हैं आखिर क्यों रोने लगी थीं साई पल्लवी?
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि सेट पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद वो रोने लगी थीं। साई पल्लवी ने बताया कि एक बार वो सीता के गेटअप में थीं और उनके डायलेक्ट कोच ने उनके पैर छू लिए थे। साई पल्लवी ने कहा कि वो पल उनके लिए बहुत ही भावुक पल था।
जब सेट पर रोने लगी थीं साई पल्लवी
पल्लवी राज के साथ खास बातचीत में साई पल्लवी ने उस पल के बारे में बात की जिसने उन्हें भावुक कर दिया था। उन्होंने कहा, "एक पल जहां मैं थोड़ा भावुक हो गई थी, मेरी डायलेक्ट कोच ने सीन के बाद मेरे पैर छू लिए थे। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे फोन इस्तेमाल करते देखा, तैयार होते देखा। उन्हें पता था कि मैं साई पल्लवी हूं, लेकिन जब आप कोई ऐसा किरदार करते हैं जिसकी आप हर रोज पूजा करते हैं, जिससे आपका अपनी माँ जैसा गहरा जुड़ाव होता है, और जब कोई उस किरदार को पूरी तरह से जी लेता है, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई एक्टर है या कोई और इंसान। आपको बस वह प्यार चाहिए होता है।"
ये भी पढ़ें: महेश भट्ट ने अनुपम खेर के लिए लिखा दिल छू लेने वाला खत; 'सारांश से रामायण के जटायु तक...'
अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं साई पल्लवी?
साई पल्लवी ने बताया कि जब ये हुआ तब वो रोने लगी थीं। उन्होंने कहा, "तो जब उन्होंने (कोच) ये किया, तब उनके रोने से पहले मैं रोने लगी। मैंने कहा- आप क्या कर रही हो? तो उस पल में मुझे लगा कि ये किरदार कितने सारे लोगों के दिलों को छूता है। इतना सारा प्यार पाकर मैं बहुत भावविभोर हो गई थी।
बता दें, कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में साई पल्लवी, रवि दुबे और रणबीर कपूर पहुंचे थे। इस दौरान साई पल्लवी ने अपने किरदार सीता के बारे में बात की थी। साई पल्लवी ने बताया था कि इस बार वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती थीं। जब भी वो कोई किरदार निभाती हैं, तो सोचती हैं कि वो इस किरदार को क्या दे सकती हैं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने सोचा कि इस किरदार से वो क्या ले सकती हैं। वो क्या ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं? उन्होंने बताया कि उन्होंने माता सीता से प्रार्थना की और अपने काम को करने लगीं।
रामायण का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ग्राफ
रामायण की बात करें तो ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 8 दिनों में 675.05 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। इन 8 दिनों में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई 5वें दिन की थी। इस दिन फिल्म ने 107.50 (नेट कलेक्शन) करोड़ रुपये की कमाई की थी।
|रामायण
|कलेक्शन
|डे 1
|64.85 करोड़
|डे 2
|48.05 करोड़
|डे 3
|69.80 करोड़
|डे 4
|56.15 करोड़
|डे 5
|107.50 करोड़
|डे 6
|94.10 करोड़
|डे 7
|70.65 करोड़
|डे 8
|53.50
रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
नमित मल्होत्रा की रामायण के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,033.55 करोड़ की कमाई कर ली है। रामायण 1000 करोड़ कमाने वाली सबसे तेज फिल्म बनी है। रामायण को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हो चुका है। वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना