रामायण: साई पल्लवी को सीता के रूप में देख इस शख्स ने छू लिए थे पैर, रोने लगी थीं एक्ट्रेस

Ramayana Behind The Scenes: रणबीर कपूर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने बताया कि कैसे एक बार वो सेट पर रोने लगी थीं। आइए जानते हैं आखिर क्यों रोने लगी थीं साई पल्लवी?

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि सेट पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद वो रोने लगी थीं। साई पल्लवी ने बताया कि एक बार वो सीता के गेटअप में थीं और उनके डायलेक्ट कोच ने उनके पैर छू लिए थे। साई पल्लवी ने कहा कि वो पल उनके लिए बहुत ही भावुक पल था।

जब सेट पर रोने लगी थीं साई पल्लवी पल्लवी राज के साथ खास बातचीत में साई पल्लवी ने उस पल के बारे में बात की जिसने उन्हें भावुक कर दिया था। उन्होंने कहा, "एक पल जहां मैं थोड़ा भावुक हो गई थी, मेरी डायलेक्ट कोच ने सीन के बाद मेरे पैर छू लिए थे। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे फोन इस्तेमाल करते देखा, तैयार होते देखा। उन्हें पता था कि मैं साई पल्लवी हूं, लेकिन जब आप कोई ऐसा किरदार करते हैं जिसकी आप हर रोज पूजा करते हैं, जिससे आपका अपनी माँ जैसा गहरा जुड़ाव होता है, और जब कोई उस किरदार को पूरी तरह से जी लेता है, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई एक्टर है या कोई और इंसान। आपको बस वह प्यार चाहिए होता है।"

अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं साई पल्लवी? साई पल्लवी ने बताया कि जब ये हुआ तब वो रोने लगी थीं। उन्होंने कहा, "तो जब उन्होंने (कोच) ये किया, तब उनके रोने से पहले मैं रोने लगी। मैंने कहा- आप क्या कर रही हो? तो उस पल में मुझे लगा कि ये किरदार कितने सारे लोगों के दिलों को छूता है। इतना सारा प्यार पाकर मैं बहुत भावविभोर हो गई थी।

बता दें, कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में साई पल्लवी, रवि दुबे और रणबीर कपूर पहुंचे थे। इस दौरान साई पल्लवी ने अपने किरदार सीता के बारे में बात की थी। साई पल्लवी ने बताया था कि इस बार वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती थीं। जब भी वो कोई किरदार निभाती हैं, तो सोचती हैं कि वो इस किरदार को क्या दे सकती हैं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने सोचा कि इस किरदार से वो क्या ले सकती हैं। वो क्या ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं? उन्होंने बताया कि उन्होंने माता सीता से प्रार्थना की और अपने काम को करने लगीं।

रामायण का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ग्राफ रामायण की बात करें तो ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 8 दिनों में 675.05 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। इन 8 दिनों में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई 5वें दिन की थी। इस दिन फिल्म ने 107.50 (नेट कलेक्शन) करोड़ रुपये की कमाई की थी।

रामायण कलेक्शन डे 1 64.85 करोड़ डे 2 48.05 करोड़ डे 3 69.80 करोड़ डे 4 56.15 करोड़ डे 5 107.50 करोड़ डे 6 94.10 करोड़ डे 7 70.65 करोड़ डे 8 53.50