Ramayana: साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस को बताया सही, अमीश त्रिपाठी बोले- सीता ने किया था रावण का वध
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस पर सवाल उठा था। लेकिन लेखक अमीश त्रिपाठी ने इन एक्शन सीक्वेंस को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि माता सीता ने ज्यादा शक्तिशाली रावण का वध किया था।
रणबीर कपूर की रामायण में साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है। फिल्म में उन्हें एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। माता सीता के योद्धा रूप को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के बीच लेखक अमीश त्रिपाठी ने साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि माता सीता ने ज्यादा ताकतवर रावण का वध किया था।
साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस पर क्या बोले अमीश त्रिपाठी
SCREEN के साथ खास बातचीत में अमीश त्रिपाठी ने कहा, "क्योंकि हमें रामायण और महाभारत के बारे में एजुकेशन सिस्टम के जरिए नहीं पढ़ाया जाता है, हम इसके सारे संस्करणों के बारे में नहीं जानते हैं। एक संस्करण है अद्भुत रामायण, जिसे वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है। उन्होंने तीन संस्करण लिखे थे- वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण और आनंदा रामायण। अद्भुत रामायण में सीता ने बड़े और ज्यादा ताकतवर रावण का वध किया था। उस संस्करण में सीता एक योद्धा हैं। ये कोई नया संस्करण नहीं है। यह एक प्राचीन संस्करण है, जिसका श्रेय वाल्मीकि को दिया जाता है।"
सच में घटी हैं महाभारत और रामायण की घटनाएं
अमीश त्रिपाठी ने रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इन दोनों महाकाव्यों की मुख्य घटनाएं वास्तव में घटी थीं, हालांकि समय के साथ इनमें कुछ बातें जोड़ी गई हो सकती हैं।
अमीश त्रिपाठी ने दिया ओडिसी का दिया उदाहरण
उन्होंने अपनी इस बात की तुलना होमर की ओडिसी से की। उन्होंने कहा, "एक वक्त था जब होमर की ओडिसी को कल्पना माना जाता था। उस दौर में यूरोप का चर्च ऐसी कहानियों पर रोक लगा रहा था। लेकिन फिर 19वीं सदी के यूरोप में 'ट्रॉय' की खोज हुई। साबित हुआ कि ट्रोजन युद्ध की मुख्य घटनाएं वास्तव में घटी थीं, लेकिन इसमें कुछ जादुई चीजें बाद में जोड़ी गईं।"
रामायण के बारे में
नितेश तिवारी की रामायण की बात करें तो ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का कलेक्शन 900 करोड़ के पार हो चुका है। इस फिल्म का अगला पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा। रणबीर और साई पल्लवी के अलावा फिल्म में रवि दुबे, यश, लारा दत्ता, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, रकुलप्रीत सिंह, आदिनाथ कोठारे,अनुपम खेर और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना