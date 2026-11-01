रामायण रिव्यू: रणबीर की फिल्म को मिले 5 स्टार, इन 7 सीक्वेंस ने जीता दिल
Taran Adarsh Ramayana Review: रणबीर कपूर की रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी फिल्म देख ली है और बता दिया है कि फिल्म उन्हें कैसी लगी। आइए जानते हैं तरण आदर्श ने क्या बताया।
रणबीर कपूर की रामायण 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है और फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने रामायण देख ली है। उन्होंने रामायण को 5 स्टार्स दिए हैं। उनका कहना है कि दर्शकों ने आज तक भारतीय स्क्रीन पर इससे ज्यादा शानदार कुछ नहीं देखा होगा। आइए जानते हैं फिल्म को लेकर क्या है तरण आदर्श की राय?
कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है रणबीर कपूर की रामायण
तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर रामायण रिव्यू पोस्ट किया है। उन्होंने रामायण को शानदार बताया है। तरण आदर्श ने फिल्म के 7 ऐसे सीक्वेंस ऐसे बताए हैं जो उन्हें बेहद खास लगे। तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है।
रामायण को बताया शानदार सिनेमाई अनुभव
तरण आदर्श ने अपने रिव्यू की शुरुआत जय श्री राम के साथ की। उन्होंने कहा कि आपने कभी भी भारतीय स्क्रीन पर इतनी भव्य चीज नहीं देखी होगी। भव्य पैमाना, शानदार विजुअल्स, गहरे जज्बात और रूह…रामायण में सब कुछ है। सच में, एक बेहद शानदार सिनेमाई अनुभव।
शरू से अंत तक बांधे रहेगी नितेश तिवारी की रामायण
तरण आदर्श ने लिखा- क्या फिल्म करोड़ों दिलों में खास जगह रखने वाला कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है? जवाब है- हां। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक ऐसा सिनेमाई अनुभव पेश किया है जो भारतीय संस्कृति की महिमा और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का जश्न मनाता है...बेहतरीन पटकथा और दिलचस्प कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है।
रामायण को क्या अलग बनाता है?
उन्होंने आगे लिखा- आप न केवल शानदार दृश्यों और विशाल पैमाने से मंत्रमुग्ध होंगे, लेकिन फिल्म की आत्मा से भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिल्म का इमोशनल और आध्यात्मिक जुड़ाव ही रामायण को सबसे अलग बनाता है।
7 सीक्वेंस जिन्होंने जीता तरण आदर्श का दिल
इसके बाद तरण आदर्श ने फिल्म के 7 ऐसे सीक्वेंस का जिक्र किया जो उन्हें बेहद खास लगे। उन्होंने लिखा- ये सीन भव्यता को भक्ति, ड्रामा और दिल छू लेने वाले पलों के साथ जोड़ते हैं। तरण आदर्श को जो पल बेहद खास लगे वो कुछ इस प्रकार हैं-
- शुरुआत में ब्रह्मा और रावण के बीच का दृश्य, और उसके बाद रावण का लंका पर अपना दावा जताना।
- राक्षओं और भगवान राम के बीच जंगल में लड़ाई।
- सीता का स्वयंवर।
- इंटरवल से पहले राजा दशरथ, कैकेयी और भगवान राम के बीच बेहद भावुक कर देने वाला पल।
- रावण और उसके बहनोई विद्युतजीव के बीच का एक्शन सीक्वेंस।
- शूर्पणखा वाला एपिसोड।
- पुष्पक विमान पर रावण और जटायु की लड़ाई।
क्या हिट होगी एआर रहमान और हंस जिमर की जोड़ी?
फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करते हुए तरण आदर्श ने बताया कि एआर रहमान द्वारा कंपोज किए गए गाने फिल्म के मूड और इमोशनल टोन को सेट करते हैं। हंस जिम्मर और एआर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। ये फिल्म में ड्रामे को और गहरा करता है। दर्शकों पर भावनात्मक असर को बढ़ाता है, और कहानी को एक भव्य, असाधारण रूप देता है।
प्रोडक्शन कंपनी की तारीफ जरूरी
अकादमी पुरस्कार विजेता विज़ुअल इफेक्ट्स कंपनी DNEG अपने शानदार काम के लिए अलग से तारीफ का हक रखती है। उन्होंने भारतीय पर्दे पर अब तक के सबसे अद्भुत विज़ुअल अनुभवों में से एक पेश किया है। उन्होंने लिखा कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को अलग नंबर मिलने चाहिए। प्रोडक्शन डिजाइन भी उतना ही प्रभावशाली है, उसने एक ऐसी दुनिया रची है जो ग्लोबल सिनेमा के बेहतरीन कामों के बराबर खड़ी है।
कैसी है रणबीर कपूर की एक्टिंग?
रणबीर कपूर की एक्टिंग की बात करें तो तरण आदर्श ने लिखा कि रणबीर ने एक यादगार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने अपने किरदार को गरिमा, सम्मान और मजबूती के साथ पेश किया है। उनका संयमित स्वभाव, भावपूर्ण आंखें और स्क्रीन पर सहज उपस्थिति, भगवान राम के किरदार को एक दिव्य आभा प्रदान करती है।
साई पल्लवी ने गरिमा के साथ पेश किया अपना किरदार
साई पल्लवी के बारे में उन्होंने लिखा कि वो अपने रोल को मजबूती और गरिमा के साथ पेश करती हैं। उनका स्वाभाविक अभिनय भावुक पलों में कोमलता और आत्मीयता भर देता है।
यश के बारे में क्या बोले तरण आदर्श?
यश शानदार फॉर्म में दिखे हैं। स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी और जबरदस्त तीव्रता उन्हें एक बेहद प्रभावशाली कलाकार बनाती है।
रवि दुबे से लारा दत्ता तक, कैसी है एक्टिंग?
रवि दुबे बेहतरीन हैं। उन्होंने अपने रोल में दृढ़ विश्वास और ईमानदारी दिखाई है। उनका गंभीर अभिनय इस किरदार को आकर्षक और मनमोहक बनाता है। रकुलप्रीत के बारे में उन्होंने लिखा कि उनका किरदार दर्शकों पर असर छोड़ेगा। सनी देओल के बारे में उन्होंने कहा कि पहले पार्ट में उनकी उपस्थिति को लेकर काफी कुछ लिखा और कहा गया है। मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आप बस फिल्म देखिएगा। शोभना, लारा दत्ता, विवेक ओबरॉय शानदार हैं।
सिर्फ एक फिल्म नहीं रामायण!
रामायण केवल एक फिल्म नहीं है...ये एक अनुभव है। एक ऐसी फिल्म जिसपर भारत को गर्व होगा। एक शानदार सिनेमाई उपलब्धि जो दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी... इसे सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखें!
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना