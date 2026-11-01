रामायण रिव्यू: रणबीर की फिल्म को मिले 5 स्टार, इन 7 सीक्वेंस ने जीता दिल

Taran Adarsh Ramayana Review: रणबीर कपूर की रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी फिल्म देख ली है और बता दिया है कि फिल्म उन्हें कैसी लगी। आइए जानते हैं तरण आदर्श ने क्या बताया।

रणबीर कपूर की रामायण 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है और फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने रामायण देख ली है। उन्होंने रामायण को 5 स्टार्स दिए हैं। उनका कहना है कि दर्शकों ने आज तक भारतीय स्क्रीन पर इससे ज्यादा शानदार कुछ नहीं देखा होगा। आइए जानते हैं फिल्म को लेकर क्या है तरण आदर्श की राय?

कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है रणबीर कपूर की रामायण तरण आदर्श ने एक्स हैंडल पर रामायण रिव्यू पोस्ट किया है। उन्होंने रामायण को शानदार बताया है। तरण आदर्श ने फिल्म के 7 ऐसे सीक्वेंस ऐसे बताए हैं जो उन्हें बेहद खास लगे। तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है।

रामायण को बताया शानदार सिनेमाई अनुभव तरण आदर्श ने अपने रिव्यू की शुरुआत जय श्री राम के साथ की। उन्होंने कहा कि आपने कभी भी भारतीय स्क्रीन पर इतनी भव्य चीज नहीं देखी होगी। भव्य पैमाना, शानदार विजुअल्स, गहरे जज्बात और रूह…रामायण में सब कुछ है। सच में, एक बेहद शानदार सिनेमाई अनुभव।

शरू से अंत तक बांधे रहेगी नितेश तिवारी की रामायण तरण आदर्श ने लिखा- क्या फिल्म करोड़ों दिलों में खास जगह रखने वाला कालजयी महाकाव्य के साथ न्याय करती है? जवाब है- हां। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक ऐसा सिनेमाई अनुभव पेश किया है जो भारतीय संस्कृति की महिमा और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का जश्न मनाता है...बेहतरीन पटकथा और दिलचस्प कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है।

रामायण को क्या अलग बनाता है? उन्होंने आगे लिखा- आप न केवल शानदार दृश्यों और विशाल पैमाने से मंत्रमुग्ध होंगे, लेकिन फिल्म की आत्मा से भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिल्म का इमोशनल और आध्यात्मिक जुड़ाव ही रामायण को सबसे अलग बनाता है।

7 सीक्वेंस जिन्होंने जीता तरण आदर्श का दिल इसके बाद तरण आदर्श ने फिल्म के 7 ऐसे सीक्वेंस का जिक्र किया जो उन्हें बेहद खास लगे। उन्होंने लिखा- ये सीन भव्यता को भक्ति, ड्रामा और दिल छू लेने वाले पलों के साथ जोड़ते हैं। तरण आदर्श को जो पल बेहद खास लगे वो कुछ इस प्रकार हैं-

शुरुआत में ब्रह्मा और रावण के बीच का दृश्य, और उसके बाद रावण का लंका पर अपना दावा जताना। राक्षओं और भगवान राम के बीच जंगल में लड़ाई। सीता का स्वयंवर। इंटरवल से पहले राजा दशरथ, कैकेयी और भगवान राम के बीच बेहद भावुक कर देने वाला पल। रावण और उसके बहनोई विद्युतजीव के बीच का एक्शन सीक्वेंस। शूर्पणखा वाला एपिसोड। पुष्पक विमान पर रावण और जटायु की लड़ाई।



क्या हिट होगी एआर रहमान और हंस जिमर की जोड़ी? फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करते हुए तरण आदर्श ने बताया कि एआर रहमान द्वारा कंपोज किए गए गाने फिल्म के मूड और इमोशनल टोन को सेट करते हैं। हंस जिम्मर और एआर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। ये फिल्म में ड्रामे को और गहरा करता है। दर्शकों पर भावनात्मक असर को बढ़ाता है, और कहानी को एक भव्य, असाधारण रूप देता है।

प्रोडक्शन कंपनी की तारीफ जरूरी अकादमी पुरस्कार विजेता विज़ुअल इफेक्ट्स कंपनी DNEG अपने शानदार काम के लिए अलग से तारीफ का हक रखती है। उन्होंने भारतीय पर्दे पर अब तक के सबसे अद्भुत विज़ुअल अनुभवों में से एक पेश किया है। उन्होंने लिखा कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को अलग नंबर मिलने चाहिए। प्रोडक्शन डिजाइन भी उतना ही प्रभावशाली है, उसने एक ऐसी दुनिया रची है जो ग्लोबल सिनेमा के बेहतरीन कामों के बराबर खड़ी है।

कैसी है रणबीर कपूर की एक्टिंग? रणबीर कपूर की एक्टिंग की बात करें तो तरण आदर्श ने लिखा कि रणबीर ने एक यादगार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने अपने किरदार को गरिमा, सम्मान और मजबूती के साथ पेश किया है। उनका संयमित स्वभाव, भावपूर्ण आंखें और स्क्रीन पर सहज उपस्थिति, भगवान राम के किरदार को एक दिव्य आभा प्रदान करती है।

साई पल्लवी ने गरिमा के साथ पेश किया अपना किरदार साई पल्लवी के बारे में उन्होंने लिखा कि वो अपने रोल को मजबूती और गरिमा के साथ पेश करती हैं। उनका स्वाभाविक अभिनय भावुक पलों में कोमलता और आत्मीयता भर देता है।

यश के बारे में क्या बोले तरण आदर्श? यश शानदार फॉर्म में दिखे हैं। स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी और जबरदस्त तीव्रता उन्हें एक बेहद प्रभावशाली कलाकार बनाती है।

रवि दुबे से लारा दत्ता तक, कैसी है एक्टिंग? रवि दुबे बेहतरीन हैं। उन्होंने अपने रोल में दृढ़ विश्वास और ईमानदारी दिखाई है। उनका गंभीर अभिनय इस किरदार को आकर्षक और मनमोहक बनाता है। रकुलप्रीत के बारे में उन्होंने लिखा कि उनका किरदार दर्शकों पर असर छोड़ेगा। सनी देओल के बारे में उन्होंने कहा कि पहले पार्ट में उनकी उपस्थिति को लेकर काफी कुछ लिखा और कहा गया है। मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आप बस फिल्म देखिएगा। शोभना, लारा दत्ता, विवेक ओबरॉय शानदार हैं।