रणबीर कपूर की रामायण की संदीप रेड्डी वांगा ने की तारीफ, लेकिन फैंस हो गए उनसे नाराज; जानें क्यों
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की अब तक कई सेलेब्स ने तारीफ की है। अब संदीप रेड्डी वांगा ने रामायण को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण 5 नवंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स और दर्शकों के अलावा सेलेब्स भी फिल्म देखकर अपना रिव्यू देते हुए फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अब फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है।
संदीप ने क्या पोस्ट किया जो हो रहा वायरल
संदीप ने एक्स पर लिखा,' क्या आप राम और रावण की विशालता का अनुभव करना चाहते हैं? प्लीज जाकर रामायण देखो। रणबीर और यश आपने शानदार काम किया है। उन्होंने अपनी मौजूदगी को बहुत प्रभावशाली बना दिया। मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई। मैंने किसी प्रोड्यूसर को इतना समर्पित होते पहले कभी नहीं देखा है। इसके साथ संदीप ने नमित मल्होत्रा को टैग किया है।'
संदीप ने फिल्म की तो तारीफ की, लेकिन यूजर्स उनके इस पोस्ट से खुश नहीं हैं। संदीप ने जहां रणबीर, यश और नमित की तारीफ की, वहीं साई पल्लवी और नितेश तिवारी को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया।
लोगों के रिएक्शन
एक ने इस पर लिखा, 'सर, प्लीज नितेश तिवारी का क्रेडिट और विजन को मत छोड़ो। एक साथी फिल्ममेकर होने के नाते आपसे ये उम्मीद नहीं थी।'
वहीं एक ने लिखा कि साई पल्लवी का क्या सर? क्या आपको वह नहीं पसंद आईं सर? क्या आप उन्हें रामायण का हिस्सा नहीं मानते? आपके सभी बयानों से महिलाओं के प्रति नफरत क्यों झलकती है?
रामायण के बारे में जानें
रामायण के बारे में बता दें कि फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण, यश ने रावण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। इनके अलावा फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, अरुण गोविल भी हैं।
रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्श
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रामायण ने पहले दिन सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक 64.85 करोज़ की कमाई की है। फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई थी और उस हिसाब से फिल्म की कमाई काफी अच्छी है। अभी देखते हैं दूसरे दिन फिल्म कितने करोड़ की कमाई करती है।
कब आएगा दूसरा पार्ट
रामायण 2 पार्ट में बनी है। दूसरा पार्ट पहले कहा जा रहा था कि दिवाली 2027 में रिलीज होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि रामायण का दूसरा पार्ट साल 2028 में होगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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