'वो शायद रावण…', रणबीर कपूर के राम बनने पर क्या बोले सदगुरु

संक्षेप: रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। रणबीर की राम के रूप में कास्टिंग को लेकर कुछ ट्रोल्स ने सवाल उठाए थे। अब सदगुरु ने रणबीर का साइड लेते हुए अपनी बात सामने रखी है।

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं। वो फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। रणबीर के भगवान राम का किरदार निभाने को लेकर जहां उनके फैंस खुश हैं। वहीं, कुछ लोग वक्त-वक्त पर रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब सदगुरु ने रणबीर कपूर के हक में बात की है। उन्होंने कहा कि किसी को उनके पास्ट के किरदारों पर जज करना गलत है।

रणबीर के पक्ष में बोले सदगुरु नमित मल्होत्रा से खास बातचीत में सदगुरु ने रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार को लेकर बात की है। जब रामायण के प्रोड्यूसर ने सदगुरु से कहा- लोग बीत चुकी बातों के आधार पर सवाल कर रहे हैं कि रणबीर कैसे भगवान राम का किरदार निभा सकते हैं? इसपर सदगुरु ने कहा, 'यह एक एक्टर के बारे में अनुचित जजमेंट है क्योंकि उन्होंने पास्ट में किसी न किसी तरह के रोल किए है। आप उनसे भगवान राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कल किसी और फिल्म में, वो शायद रावण का किरदार निभाएं। '

नितेश तिवारी कर रहे डायरेक्ट इसी खास बातचीत के दौरान सदगुरु ने साउथ एक्टर यश की तारीफ की। उन्होंने यश को हैंडसम बताया। बता दें, रामायण को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है।