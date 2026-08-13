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कौन है वो एक्टर जो रणबीर की रामायण में निभाएगा 7-7 किरदार? बीआर चोपड़ा की महाभारत में भी आए थे नजर

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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आइए आपको उस एक्टर के बारे में बताते हैं जो रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ में एक या दो नहीं, बल्कि 7 किरदार निभाने वाले हैं। 

Ramayana
'रामायण' की कास्टिंग को लेकर बड़ा खुलासा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर डबल रोल निभा रहे हैं। वहीं एक दूसरे एक्टर भी हैं जो सात अलग-अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। आइए आपको इस एक्टर के बारे में बताते हैं।

'रामायण' में कौन निभाएगा 7 किरदार?

इस एक्टर का नाम चेतन हंसराज है। नितेश तिवारी की 'रामायण' में चेतन हंसराज रावण के नाना, राजा माली का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रावण बने यश के साथ स्क्रीन स्पेस भी शेयर की है। चेतन ने यश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव बेहद शानदार रहा और पर्दे पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक होगी।

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किन 7 किरदारों में नजर आएंगे चेतन हंसराज?

राजा माली के हिस्सों की शूटिंग पूरी होने के बाद निर्माताओं ने उन्हें छह और किरदार निभाने का ऑफर दिया। इसके लिए चेतन ने मोशन-कैप्चर तकनीक का सहारा लिया है। इनमें रावण का एक भाई और एक राक्षस का किरदार शामिल है, जबकि बाकी किरदारों का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

कौन हैं चेतन हंसराज?

चेतन हंसराज एक्टर और मॉडल हैं। इन्होंने कई सारे टीवी शोज में विलेन का किरदार निभाया है। इतना ही नहीं, आपने इन्हें 1980 के दशक में आई बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' में भी देखा है। तब इन्होंने युवा बलराम का किरदार निभाया था।

रामानंद सागर की 'रामायण' से तुलना पर दिया जवाब

फिल्म की तुलना रामानंद सागर के क्लासिक टीवी सीरियल 'रामायण' से किए जाने पर चेतन ने कहा, 'हमारे पास हॉलीवुड और बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर और टेक्नीशियन हैं, जैसे टेरी नोटरी... आज के मेकर्स दर्शकों को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं, और हमें इस सोच को समझना चाहिए। मुझे यकीन है कि जो लोग इसे सही माध्यम पर देखेंगे, वे इन सभी तुलनाओं को भूल जाएंगे।'

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रणबीर कपूर कौन-से दो किरदार निभा रहे हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। वह इस फिल्म में भगवान श्रीराम के साथ-साथ भगवान परशुराम का किरदार भी निभा रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं।

'रामायण' की स्टारकास्ट

भगवान राम - रणबीर कपूर

माता सीता - साई पल्लवी

रावण - यश

भगवान हनुमान - सनी देओल

लक्ष्मण - रवि दुबे

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'रामायण' की रिलीज डेट

नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही 'रामायण' का पहला पार्ट भारत में दिवाली 2026 (8 नवंबर) के अवसर पर दस्तक देगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे 6 नवंबर के दिन रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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