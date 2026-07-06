रामायण के ट्रेलर से पहले राम-सीता मिलन सीन के चर्चे, मिथिला के मंदिर में संस्कृत में बजेगा गाना
रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर आने से पहले सोशल मीडिया पर राम और सीता के मिलन का पहला सीन चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह बहुत भव्य होगा और बैकग्राउंड में संस्कृत गाना बजेगा।
नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण साल 2026 की मच अवेटेड मूवी है। मेकर्स फिल्म के कुछ सीन्स टीज कर चुके हैं लेकिन ऑफिशियल ट्रेलर आना बाकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कई तरह की बज लगातार बनी हुई है। अब फिल्म के एक सीन से जुड़ी एक इंट्रेस्टिंग डिटेल सामने आई है। इसमें बताया गया है कि राम और सीता की पहली मुलाकात कैसी होगी। दावा किया गया है कि गाना पूरा संस्कृत में बजेगा। यह जानकर दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ गया है।
रहमान ने कंपोज किया संस्कृत में गाना
ट्विटर पर Redding Cream हैंडल से ट्वीट किया गया है। रामायण से जुड़ी डिटेल को एक्सक्लूसिव होने का दावा किया है और लिखा है, 'रामायण फिल्म में भगवान राम और मां सीता मिथिला के एक शिव मंदिर में मिलते हैं। बैकग्राउंड में एक धमाकेदार संस्कृत गाना बजता है (हिंदी नहीं शुद्ध संस्कृत) इसे जिमर और रहमान ने कंपोज किया है। सीन में राम और सीता एक-दूसरे की ओर देखते नजर आएंगे। उन दोनों के बीच एक शिवलिंग होगा। यह सीन जुलाई ट्रेलर में होगा।'
दर्शकों को ट्रेलर का इंतजार
दर्शक एक्साइटेड हैं। कई लोगों ने सवाल किया है कि ये ट्रेलर कब आएगा। वहीं एक ने लिखा है, यह देखकर तो मजा आ जाएगा, संस्कृत गाना। एक ने सवाल किया है कि सीजीआई और वीएफएक्स शॉर्ट्स तो इस बार फुल पॉलिश्ड होंगे ना।
टीजर की हो चुकी ट्रोलिंग
रामायण के जो टीजर दिखाए जा चुके हैं, वो दर्शकों को पसंद नहीं आए। खासकर वीएफएक्स और रणबीर की उम्र पर काफी ट्रोलिंग हुई। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने टीजर आने से पहले डिजिटल क्रिएटर्स को फिल्म का प्रमोशनल मटीरियल दिखाया है। उनके लिए एक्सक्लूसिव प्रिव्यूज हो चुके हैं। इसके बाद से कई इन्फ्लुएंसर्स फिल्म से जुड़ी डिटेल्स बताकर तारीफ कर रहे हैं।
कब आ सकता है ट्रेलर?
रामायण से जुड़ी जो भी डिटेल्स वायरल हैं उन पर ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ट्रेलर की डेट की भी घोषणा नहीं है हालांकि कई का दावा है कि मिड जुलाई में ट्रेलर की ग्रैंड लॉन्चिंग हो सकती है।
दो पार्ट्स में फिल्म
रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट साल 2026 में दीवाली पर रिलीज होगी। दोनों पार्ट्स का बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। यह भारत की सबसे महंगी फिल्म है इस वजह से दर्शकों में और भी एक्साइटमेंट है। फिल्म मल्टीस्टारर है। लीड कास्ट में रणबीर कपूर और सई पल्लवी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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