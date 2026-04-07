आलोचनाओं के बीच ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर ने कहा- हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं
‘रामायण’ के टीजर ‘रामा’ में दिखाए गए वीएफएक्स की आलोचना हो रही है। इस बीच इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने पोस्ट शेयर कर कहा कि वे सबकी बातें सुन रहे हैं।
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का टीजर ‘रामा’ चर्चा में है। कुछ लोग रणबीर कपूर को राम के किरदार में देख खुश हो रहे हैं। वहीं कुछ फिल्म के वीएफएक्स की बुराई कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि वह सबकी बातें सुन रहे हैं और मिल रहे फीडबैक पर ध्यान दे रहे हैं।
पढ़िए नमित का पूरा नोट
नमित ने लिखा, 'प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप सभी से मिली प्रतिक्रिया वास्तव में अद्भुत, प्रेरणादायक और अभिभूत करने वाली रही हैं। यह देखना कि हमारे 'राम' दुनिया भर में कितने लोगों के दिलों को छू रहे हैं, मेरे मन को गहरी विनम्रता और खुशी से भर देता है। मैं आपकी एक्साइटमेंट, फीडबैक और हर बात को संजोकर रखता हूं। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों लोगों की आत्मा में बसी है और यह हमारी पूरी संवेदनशीलता और देखभाल की हकदार है।'
नमित ने आगे क्या लिखा?
उन्होंने आगे लिखा, ‘हजारों कलाकार और सहयोगी जो पूरी लगन से काम कर रहे हैं, वे बहुत उत्साहित और ऊर्जावान हैं कि वे आगे बढ़कर हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और इस कहानी के प्रति लोगों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।’
आलोचना पर किया रिएक्ट?
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, 'यह हमारी रामायण है। यह हम सभी की है और हर भारतीय को गर्व महसूस कराने की जिम्मेदारी ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपने अब तक जो देखा है, वह तो बस शुरुआत है... हम सभी इस दिवाली पर अपनी संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाने के लिए, अपनी इस महागाथा को सबसे बड़े सिनेमाघरों में जीवंत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।'
'रामायण' के बारे में
'रामायण' दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर आएगा। वहीं दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर दस्तक देगा। इन दोनों पार्ट्स को डायरेक्टर नितेश डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें रणबीर के अलावा यश, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल जैसे कलाकार हैं। खबरों के मुताबिक, इन दोनों पार्ट्स का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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