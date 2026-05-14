रामायण को लेकर क्या डरे हुए हैं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा? बोले- अगर अच्छी नहीं लगी तो हाथ...

रामायण फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और नमित मल्होत्रा मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

फिल्म रामायण आ रही है जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म काफी ग्रैंड होने वाली है। इस मूवी में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल समेत कई स्टार्स हैं। अब फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को बुलाया इंटरैक्शन के लिए कास्ट और क्रू के साथ। इस दौरान फइल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन और ऑडियंस रिएक्शन को लेकर जो एंग्जायटी है उस पर बात की।

क्या आदिपुरुष के बाद से डरे हुए हैं नमित? बता दें कि रामायण की स्टोरी पर कई मूवीज बन चुकी हैं जिसमें से एक आदिपुरुष भी थी। इस फिल्म को बनाने में भी करोड़ों रुपये लग गए थे। लेकिन फिल्म के ग्राफिक्स और कुछ डायलॉग्स की वजह से मूवी को काफी ट्रोल किया गया। ओम राउत द्वारा निर्देशित आदिपुरुष ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ खो दिए थे। तो हाल ही में इंटरैक्शन के दौरान नमित से यूट्यूबर सूरज कुमार ने पूछा कि क्या आदिपुरुष का हाल देखकर नमित को कोई टेंशन है तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कई लोग हमसे बेहतर कर सकते हैं। कई लोग हमसे पहले आए होंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए। तो ये अप्स एंड डाउन नॉर्मल है।

आदिपुरुष का क्या हुआ था हाल बता दें कि आदिपुरुष को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था जिसमें प्रभास ने राम और कृति सेनन ने सीता का किरदार निभाया था और सैफ अली खान ने रावण का। फिल्म 550 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन कमाई के मामले में वो सिर्फ 330 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी। इसके अलावा फिल्म को नेगेटिव कमेंट्स मिले वो अलग।

रामायण के लिए सब कर रहे हैं काफी मेहनत नमित ने कहा कि वह और फिल्म की पूरी टीम रामायण का बेस्ट अडैप्शन देने की कोशिश करेंगे। वह बोले, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर, मैं या फिर कोई और। हमने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है और नहीं अच्छा लगा तो हाथ जोड़कर सॉरी बोल कर निकल जाएंगे।

रामायण की पूरी स्टार कास्ट रामायण फिल्म की बात करें तो इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे। रणबीर फिल्म में राम का किरदार निभाएंगे। साई पल्लवी सीता का, यश रावण, रवि दुबे निभाएंगे लक्ष्मण का और सनी देओल हनुमान का किरदार निभाएंगे। इनके अलावा मूवी में काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता भी हैं।