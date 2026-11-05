Ramayana Climax: दमदार है रामायण का क्लाइमेक्स, जानें कहां खत्म हुई पहले पार्ट की कहानी?

रणबीर कपूर की रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। फिल्म के म्यूजिक से लेकर वीएफएक्स तक की तारीफ हो रही है। पार्ट 1 ने फिल्म के पार्ट 2 को लेकर भी उत्सुकता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं कहां से शुरू होगा फिल्म का दूसरा पार्ट।

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के वीएफएक्स, म्यूजिक और परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स को पार्ट 1 इतना पसंद आया है कि उनके बीच पार्ट 2 को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। आइए जानते हैं रामायण के पार्ट 1 की कहानी कहां खत्म हुई और पार्ट 2 की कहानी कहां से शुरू होगी?

पार्ट 1 की कहानी कहां हुई खत्म? रामायण पार्ट 1 के क्लाइमेक्स की बात करें तो फिल्म का क्लाइमेक्स काफी शानदार है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सीता हरण, रावण-जटायु युद्ध और भगवान राम के जटायु तक पहुंचने और लंका के बारे में जानने जैसा घटनाएं दिखाई गई हैं।

भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद रामायण के पहले पार्ट का अंत भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच संवाद पर होता है। इस संवाद में भगवान राम की आंखों में आंसू होते हैं। इसी दौरान भगवान राम (रणबीर कपूर) हवा में धनुष उठाकर ऐलान करते हैं कि वो अब वो युद्ध करेंगे। रणबीर कपूर के पावरफुल डायलॉग- ये राम का वचन है, पर फिल्म खत्म होती है।

क्लाइमेक्स सीन में शानदार है बैकग्राउंड म्यूजिक इस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन को बढ़ता है और सीन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। ये सीन स्क्रीन पर इतना दमदार लगता है कि आपको फिल्म खत्म होने के साथ ही दूसरे पार्ट के लिए उत्सुकता बढ़ जाएगी। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म के अंत में फैंस और दर्शकों के लिए एक सरप्राइज भी छिपाकर रखा है।

मेकर्स ने अंत में दर्शकों के लिए रखा है प्यारा सरप्राइज अंत में मेकर्स अपने हनुमान यानी सनी देओल की झलक भी दिखाते हैं। इस पोस्ट-क्रेडिट सीन में हनुमान चालीसा सुनाई पड़ती है। इस पोस्ट-क्रेडिट सीन में भगवान हनुमान का चेहरा तो नहीं रिवील किया गया है, लेकिन सनी देओल की आवाज में जय श्री राम तो जरूर सुनाई पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट-क्रेडिट सीन की बहुत तारीफ हो रही है।

राम-रावण का युद्ध तो साफ है कि पार्ट 2 में दर्शकों को भगवान राम का हनुमान से मिलना देखने को मिलेगा। इस पार्ट में भगवान राम और लक्ष्मण दशानन के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाते नजर आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म को दो नहीं तीन हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि, फिल्म के तीन पार्ट्स को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी तक फिल्म को दो पार्ट्स में ही रिलीज करने की बात कन्फर्म है। अगर फिल्म दो ही पार्ट्स में रिलीज होती है तो दर्शकों को दूसरे पार्ट में ही राम-रावण का युद्ध भी देखने को मिलेगा।

पार्ट 1 में छाए यश बता दें, रामायण रिलीज होने से पहले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया जा रहा था कि पार्ट 1 में यश का उतना रोल नहीं होगा जितना रणबीर कपूर का होगा। इस बात से यश के फैंस निराश भी थे, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो पाएंगे कि यश का फिल्म में काफी अच्छा स्क्रीन टाइम है। अगर आप यश के फैन हैं तो पहले पार्ट से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी।