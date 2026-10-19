दिवाली से पहले दशहरा धमाका! रणबीर-यश की 'रामायण' की बुकिंग कल से शुरू, 5 नवंबर को होगी वर्ल्डवाइड रिलीज
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साउथ सुपरस्टार यश रावण के रोल में हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, साउथ एक्टर यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस फिल्म के रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की स्टारकास्ट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच अब फिल्म के एडवांस बुकिंग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं आप बिग बजट 'रामायण' की बुकिंग कब से शुरू कर सकते हैं।
जानें कब से शुरू होगी एडवांस बुकिंग
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर यानी दशहरे के शुभ अवसर पर पूरे भारत में सभी प्रमुख टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर शुरू होगी। यानी अब आप फिल्म के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का कल से इस बिग बजट फिल्म की बुकिंग के लिए तैयार हो जाएं। 5 नवंबर, 2026 को थ्रिटिकल रिलीज होगी। ये मूवी दुनियाभर में होने वाली इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से पहले दर्शक प्रीमियम फॉर्मेट्स में बड़े पर्दे पर 'रामायण' की भव्य दुनिया का अनुभव करने के लिए अपने टिकट बुक कर सकेंगे।
इन भाषाओं में होगी रिलीज
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' का संगीत हंस जिमर और ए. आर. रहमान ने तैयार किया है। आईमैक्स सहित विभिन्न प्रीमियम फॉर्मेट्स में दुनियाभर में रिलीज होने वाली 'रामायण' का उद्देश्य भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को इस महागाथा का भव्य सिनेमाई अनुभव देना है। 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान रिलीज होने वाला है।
रामायण को दिया मॉडर्न लुक
बता दें, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण पर सालों से मेहनत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे इसलिए पंडितों और विद्वानों से की निगरानी में डायलॉग लिखवाने का काम किया गया था। फिल्म की कहानी को रामायण के आधार पर ही गढ़ा गया है। किरदारों और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। रामायण एक फिल्म के रूप में लोगों तक पहुंच रही है इसलिए मॉडर्न लुक तो रखा गया है लेकिन कहानी वही राम की है।
कास्ट और बजट
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साउथ सुपरस्टार यश रावण के रोल में हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की मानें फिल्म का कुल बजट 4,000 करोड़ (लगभग 500 मिलियन डॉलर) बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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