Ramayana OTT Rights: मेकर्स का बड़ा दाव, क्यों अभी तक नहीं बेचे डिजिटल राइट्स?
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के ओटीटी राइट्स को लेकर अपडेट आया है। अभी तक फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचे नहीं गए हैं। इसी के साथ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने कहा है कि फिल्म 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। इस फिल्म को लेकर लोकप्रिय प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने कहा है कि रामायण दुनियाभर में 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि रामायण के डिजिटल राइट्स अभी तक बिके नहीं हैं।
चीन में अभी नहीं रिलीज हुई है रणबीर कपूर की रामायण
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, शुक्रवार को सक्सेस मीट में बातचीत के दौरान दिल राजू ने कहा, “रामायण 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि फिल्म चीन में रिलीज होती है या नहीं, और वहां फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी।” रणबीर कपूर की ये फिल्म अभी चीन में रिलीज होना बाकी है।
9 दिन में तेलुगु भाषा में कितनी हुई कमाई?
तेलुगु भाषा में कमाई को लेकर बात करें तो दिल राजू ने भरोसा दिखाया है। उनका मानना है कि फिल्म तेलुगु राज्यों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। पहले 9 दिन में रामायण ने तेलुगु भाषा में 40.65 करोड़ की कमाई की है।
मेकर्स ने अभी नहीं बेचे हैं रामायण के OTT राइट्स
इस बातचीत के दौरान दिल राजू ने ये भी बताया कि फिल्म के ओटीटी राइट्स अभी बेचे नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां ज्यादातर बड़े बजट की फिल्में रिलीज से पहले ही अपने ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स की डील तय कर लेती हैं, रामायण के मेकर्स ने इस बातचीत को होल्ड पर रखा है। उन्होंने कहा, "उदाहरण के तौर पर रामायण को देखिए। फिल्म ने अभी तक अपने ओटीटी या सैटेलाइट राइट्स नहीं बेचे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि लोग सिनेमाघरों में आकर फिल्म देखें।"
ये भी पढ़ें: रामायण: साई पल्लवी को सीता के रूप में देख इस शख्स ने छू लिए थे पैर, रोने लगी थीं एक्ट्रेस
फिल्म ने 10 दिन में की कितनी कमाई?
रामायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगातार गिरावट के बाद 10वें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। शुक्रवार के मुकाबले रणबीर कपूर की फिल्म ने शनिवार को ज्यादा कमाई की। शुक्रवार को फिल्म ने 48.10 करोड़ की कमाई की। तो वहीं, शनिवार को फिल्म की कमाई 72.90 करोड़ रही। फिल्म का 10 दिन का भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 685.60 करोड़ हो गया है। फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 10 दिन में 1,228 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई कर ली है।
ये भी पढ़ें: महेश भट्ट ने अनुपम खेर के लिए लिखा दिल छू लेने वाला खत; 'सारांश से रामायण के जटायु तक...'
रणबीर कपूर की रामायण के बारे में
रणबीर कपूर की रामायण की बात करें तो फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, कुणाल कपूर, शीबा चड्ढा, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना