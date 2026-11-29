रामायण OTT पर नहीं होगी रिलीज? नमित मल्होत्रा बोले- फिलहाल कोई प्लान नहीं है
Ramayana OTT Release Big Update: रणबीर कपूर की रामायण की ओटीटी रिलीज को लेकर नमित मल्होत्रा ने अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स अभी किसी भी प्लेटफॉर्म को बेचे नहीं गए हैं।
रणबीर कपूर की रामायण को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 1 महीने होने वाला है। इस बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि मेकर्स का अभी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दर्शक अभी सिनेमाघरों में ही फिल्म का अनुभव लें।
ओटीटी पर नहीं रिलीज होगी रणबीर कपूर की रामायण?
डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म के डिजिटल रिलीज के राइट्स अभी किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं दिए गए हैं और फिलहाल फिल्म के डिजिटल रिलीज का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने दर्शकों से अनुरोध किया कि वो फिल्म को बड़े पर्दे पर ही देखें।
ओटीटी रिलीज को लेकर क्या बोले नमित मल्होत्रा?
नमित मल्होत्रा ने कहा, "OTT पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में नहीं...हम नहीं रिलीज कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी बातचीत हो रही है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर बड़े पर्दे पर आप, म्यूजिक और फिल्म को अनुभव कीजिए। ओटीटी पर तो काफी महीनों के बाद आएगी, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है।"
फिल्म के डिजिटल राइट्स किसी प्लेटफॉर्म को नहीं बेचे गए
नमित ने ये भी साफ किया कि उन्होंने फिल्म के डिजिटल राइट्स अभी तक किसी को नहीं बेचे हैं। उन्होंने कहा, "मैंने आज तक किसी को बेची नहीं है ओटीटी पर कभी, मेरा ये मानना है जब तक ये सिनेमाघरों में है, उसे एंजॉय कीजिए। जब ओटीटी पर आएगी, तब आएगी। लेकिन आज की डेट में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, न मैंने किसी के साथ डील की है, न कोई ऐसा मन है कि आज, कल, परसो में किसी के साथ डील करूं।"
रामायण ने अब तक कितना किया है कलेक्शन?
रणबीर कपूर की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। sacnilk.com के मुताबिक, रामायण के अब तक का भारत में कलेक्शन 1,020.43 करोड़ हो गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आई हैं। बता दें, रामायण बॉलीवुड की सबसे तेज 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म बन गई है।
नितेश तिवारी की रामायण का पहला पार्ट अभी रिलीज किया गया है। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया जाना है। रामायण पार्ट 2 साल 2028 में रिलीज किया जाएगा। पार्ट 2 में सनी देओल और राघव जुयाल के किरदारों की एंट्री होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना