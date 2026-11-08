रामायण देखने पहुंचीं बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल, ‘दादी मां’ ने जीता लोगों का दिल
रणबीर कपूर की रामायण देखने पहुंची एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये बुजुर्ग महिला रामायण को जिस तरह एंजॉय कर रही हैं, सोशल मीडिया यूजर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं।
रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की रामायण एक बार फिर सिनेमाघरों में फैमिली दर्शकों को वापस ले आई है। परिवार के परिवार रणबीर की ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रामायण देखने पहुंचीं एक बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये बुजुर्ग महिला जिस तरह से फिल्म को एंजॉय कर रही हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।
क्यों वायरल हो रहा बुजुर्ग महिला का वीडियो?
ये महिला साउथ इंडियन भाषा में डब की गई रामायण को रिक्लाइनर सीट पर, आंखों पर थ्री डी ग्लास पहनकर एंजॉय करती नजर आईं। इस वीडियो में महिला जिस प्रकार से फिल्म देखकर मुस्कुरा रही हैं, इंटरनेट पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।
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वायरल वीडियो देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- हाय, ये कितनी क्यूट वीडियो है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये अब तक का बेस्ट रिएक्शन है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- इंटरनेट पर आज ये सबसे बेस्ट चीज देखी है। एक ने कहा- नमित और नितेश सर, दादी मां की मुस्कुराहट बता रही है कि आप लोग सफल हो गए हैं। एक ने लिखा- दादी मां के चेहरे पर ये एक्सप्रेशंस ही असली खजाना हैं। ये किसी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़ा है।
फिल्म में नजर आए हैं ये सितारे
रामायण की बात करें तो ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी भगवान राम और माता सीता के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, यश, शीबा चड्ढा, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और आदिनाथ कोठारे जैसे कलाकार नजर आए हैं।
रणबीर की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणबीर की फिल्म रामायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने तीन दिन में 180 करोड़ (नेट) से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, ग्रॉस कलेक्शन के मामले में फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
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रणबीर कपूर की फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन
पहले दिन फिल्म ने 64.85 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ की कमाई की और तीसरे दिन फिल्म ने 69.80 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 182.70 करोड़ हो गया है।
किस भाषा में हुई कितनी कमाई?
रणबीर कपूर की रामायण ने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा में की है। हिंदी भाषा में फिल्म की कमाई 136 करोड़ हुई है। कन्नड़ भाषा में फिल्म की कमाई 18.70 करोड़ हुई है। तेलुगु भाषा में फिल्म की कमाई 16.75 करोड़ हुई है, तमिल भाषा में 6.60 करोड़ और मलयालम भाषा में 4.65 करोड़ की कमाई की है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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