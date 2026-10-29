करवाचौथ के मौके पर आया ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’, लोग बोले- 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म है उसमें…

करवाचौथ के मौके पर आया ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’, लोग बोले- 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म है उसमें…
फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी है। आज करवाचौथ के मौके पर इसका नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ आया है। इस गाने को श्रेया घोषाल ने गाया है।
फिल्म ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ आज रिलीज हुआ है। इस गाने के बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं, आवाज श्रेया घोषाल की है और म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है। बता दें, रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ के गानों पर खूब विवाद हो रहा है। इस बीच करवाचौध के मौके पर आए इस गाने को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
‘रामायण’ का गाना सुनने के बाद क्या बोल रहे हैं लोग?
‘जुड़ी जोड़ी’ सुनने के बाद कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘एक तरफ ये गाना और दूसरी तरफ आदिपुरुष के सारे गाने।’ दूसरे ने लिखा, ‘रामायण की रिलीज के बाद हर शादी में यही गाना बजेगा, देख लेना।’ तीसरे ने लिखा, ‘लग रहा है थिएटर में आंसू जरूर निकलेंगे।’ वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि 3 घंटे 15 मिनट (135 मिनट) की फिल्म में कितने गाने बजेंगे?
अब तक ‘रामायण’ के कितने गाने रिलीज हुए हैं?
‘जुड़ी जोड़ी’ को मिलाकर अब तक ‘रामायण’ के 4 गाने रिलीज हुए हैं। यहां देखिए लिस्ट और उनकी यूट्यूब लिंक।
1. रावण तांडव
2. मंगल रंग
3. जय जय राम
‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक ‘रामायण’ की 3.05 लाख टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और इस एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने 15.89 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
दो भागों में आएगी फिल्म ‘रामायण’
‘रामायण’ दो भागों में आएगी। इसका पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरे भाग को दिवाली 2027 के दिन आएगा।
फिल्म ‘रामायण’ का रिव्यू
बीते दिन इस फिल्म लॉस एंजिलस में स्क्रीनिंग रखी गई थी। अब इसके रिव्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ इसे एवरेज बता रहे हैं। हालांकि, सब यही कह रहे हैं कि ‘रामायण’ के अंग्रेजी वर्जन की डबिंग खराब है।
‘रामायण’ में कौन-कौन है और किस-किसका किरदार निभा रहे हैं?
• रणबीर कपूर – भगवान राम की भूमिका
• साई पल्लवी – माता सीता की भूमिका
• यश – लंकापति रावण की भूमिका
• रवि दुबे – लक्ष्मण की भूमिका
• सनी देओल – भगवान हनुमान की भूमिका
• लारा दत्ता – महारानी कैकयी की भूमिका
• अरुण गोविल – राजा दशरथ की भूमिका
• काजल अग्रवाल – मंदोदरी की भूमिका
• रकुल प्रीत सिंह – शूर्पणखा की भूमिका
• इन्दिरा कृष्णन – कौशल्या की भूमिका
• शीबा चड्ढा – मंथरा की भूमिका
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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